Respiran los Lakers: Eslovenia confirma que Luka Doncic no tiene ninguna lesión

La Federación Eslovena de Baloncesto informó este domingo que el capitán y gran estrella del equipo, Luka Doncic, que se retiró a vestuarios antes de tiempo este sábado en el amistoso ante Letonia por un golpe en su rodilla derecha, no tiene ninguna lesión, por lo que no peligra su participación en el Eurobasket 2025.

Doncic cayó al suelo junto a uno de sus compañeros de equipo, que lo hizo sobre su rodilla derecha, en el minuto 4 del tercer cuarto, lo que provocó que el base de Los Ángeles Lakers no regresara a la cancha junto al resto de compañeros y se retirara directamente a los vestuarios cojeando de manera evidente.

Luka Doncic was injured his Right Knee on this play here.



The force went from the inside of the knee to outside of the knee



The worry would be for



-LCL sprain



Would still need to rule out ACL injury but looks like his foot wasn’t planted during contact so impact and… pic.twitter.com/0Zybh0eFzt — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) August 16, 2025

A pesar de los malos presagios, que incluían teorías sobre una posible rotura de los ligamentos cruzado de su rodilla, la Federación de Eslovenia, a través de sus redes sociales, ha tranquilizado a sus seguidores y ha asegurado que el jugador está en perfectas condiciones, reincorporándose a los entrenamientos del combinado nacional.

“El capitán Luka Dončić, que afortunadamente terminó el partido contra Letonia sin lesiones, también entrenará con el equipo”, escribieron.

Tras caer ante Letonia, Eslovenia se enfrentará el próximo martes a Reino Unido en casa, en otro amistoso de preparación antes del Europeo, en el pabellón Arena Stožice​ de Liubliana.

Eslovenia está encuadrada en el grupo D del Eurobasket 2025, que se disputa del 27 de agosto al 14 de septiembre en las sedes de Chipre, Finlandia, Polonia y Letonia, donde se medirá en la primera fase a las selecciones de Islandia, Francia, Polonia, Bélgica e Israel.

Sigue leyendo: