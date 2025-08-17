UFC 319: Khamzat Chimaev humilló a Dricus du Plessis para convertirse en el nuevo campeón de peso medio

El ruso Khamzat Chimaev (15-0) se proclamó la noche de este sábado como campeón de peso medio en UFC 319 tras aplastar al sudafricano Dricus du Plessis (23-3) en el United Center de Chicago.

La decisión unánime (50-44, 50-44, 50-44) reflejó un combate de control absoluto, donde el ruso-sueco no dejó espacio para dudas ni para la reacción del hasta entonces monarca sudafricano.

Desde el primer campanazo, Chimaev derribó a su rival y lo mantuvo bajo dominio con un crucifijo que repitió durante varios asaltos. En total, encadenó 12 derribos en 17 intentos y sumó más de 21 minutos de control en el suelo, lo que equivale al 87 % del tiempo de la pelea.

Además, pulverizó un récord histórico: conectó 529 golpes frente a apenas 45 de du Plessis, la mayor diferencia jamás registrada en la UFC.

La velada también dejó nocauts espectaculares. En el combate co-estelar, Lerone Murphy fulminó a Aaron Pico con un codazo giratorio en el primer asalto, acabando con la racha de tres victorias del estadounidense y presentando su candidatura a futuro rival de Alexander Volkanovski.

Poco después, Carlos Prates repitió la misma fórmula contra Geoff Neal, conectando otro codo giratorio demoledor en el último segundo del round inicial.

Las preliminares tuvieron sus propios momentos de impacto con triunfos de Baysangur Susurkaev, Michal Oleksiejczuk, Loopy Godínez, Alexander Hernández, Drakkar Klose y Karine Silva.

