Video de ladrones en Washington que robaron $2 millones en joyas en solo dos minutos

La joyería familiar Menashe & Sons en Seattle sufrió un robo el jueves pasado, después de que cuatro hombres irrumpieran en el lugar y amenazaran a una persona, para luego romper los vidrios de los aparadores y llevarse $2 millones de dólares en joyas y relojes, todo esto en solo dos minutos.

El Departamento de Policía de Seatle informó que a través de un video de vigilancia de la joyería han intentado identificar a los cuatro ladrones que llevaban sudaderas con capuchas y mochilas, además de objetos con los que rompieron los vidrios para tomar relojes, entre ellos un Rolex valorado en $750,000.

Un video donde se ve el robo

“Estamos bastante conmocionados, para ser sinceros. Todo el personal es como nuestra familia; vamos a unirnos y, a la larga, seremos más fuertes”, expresó a KOMO News Josh Menashe, copropietario de la tienda.

En el video se ve justo el momento cuando el grupo de ladrones irrumpió en la joyería Menashe & Sons ubicada en California Av. en West Seattle.

Con hachas rompieron vidrios

Los propietarios de la joyería, que tiene más de 50 años, declararon a KUMO News que la puerta principal está cerrada con llave durante el horario regular y si alguien quiere entrar, es necesario abrir el portón. Pero, los cuatro hombres llevaban hachas para lograr ingresar por la fuerza.

Uno de los ladrones amenazó al empleado con un spray para que se hiciera para atrás, mientras los demás golpeaban todo para sacar las joyas.

“Estuvieron allí un minuto y cuarenta segundos, después salieron con casi $2 millones de dólares en equipos”, declaró Jim Fuda de Crime Stoppers de Puget Sound, al mismo noticiero.

Ofrecen recompensa por información

Y precisamente Crime Stoppers ofrece una recompensa de $1,000 por información que conduzca al arresto de los sospechosos.

“Los Menashe son un clásico en el oeste de Seattle. Los conozco desde hace 50 años”, añadió Fuda. Entre las joyas que se robaron se llevaron una gargantilla de esmeraldas valuada en $125,000 dólares.

La policía de Seatle continúa la búsqueda de los ladrones. Y señalaron que días antes, otros ladrones habían robado otra joyería y después escaparon en un Kia robado. Están investigando si ese robo está relacionado con el de Menashe & Sons.

Joyería familiar con más de 50 años

Menashe & Sons Jewelers es una empresa familiar desde 1973. Es la joyería fina líder en West Seattle, especializada en creaciones personalizadas y piezas únicas. Su compromiso es vender “piezas de joyería hermosas y de calidad”, se lee en su sitio web.

“Nuestra tienda de servicio completo se esfuerza por satisfacer todas sus necesidades de tasación y reparación de joyas, relojes y relojes de pared. Ofrecemos la posibilidad de crear cualquier pieza de joyería que desee”.

