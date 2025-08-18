Infantino condena los insultos racistas en Copa de Alemania: “En el fútbol no hay cabida para la discriminación”

El presidente de la FIFA Gianni Infantino se pronunció este lunes tras los episodios de racismo registrados en dos partidos de la Copa de Alemania disputados el domingo, expresando su rechazo y preocupación por la repetición de estos hechos en el fútbol europeo.

Uno de los encuentros afectados fue el del Schalke ante Lokomotive Leipzig, que tuvo que ser interrumpido por algunos minutos debido a los insultos racistas dirigidos contra Christopher Antwi-Adjei, jugador del equipo visitante.

Una situación similar se vivió en el choque entre Eintracht 1949 y Kaiserslautern, donde un futbolista del conjunto visitante fue víctima de agresiones verbales mientras realizaba el calentamiento en la banda.

“Con gran pesar, por segunda vez en los últimos días, se ha informado de que se han producido insultos racistas en partidos de fútbol. Es inaceptable que se hayan producido incidentes en dos partidos de la Copa alemana”, señaló Infantino en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El dirigente recordó que la FIFA reforzó en 2024 su estrategia contra la discriminación con la creación del “Panel de la Voz de los Jugadores”, organismo que, según aseguró, entrará en contacto con la Federación Alemana de Fútbol para dar seguimiento a lo ocurrido.

“Repito, y seguiré haciéndolo, en el fútbol no hay cabida para el racismo ni para ninguna forma de discriminación”, enfatizó.

Infantino añadió que tanto la FIFA como los futbolistas y la comunidad futbolística en general respaldan a los afectados: “Nos comprometemos a garantizar que los jugadores sean respetados y protegidos, y que los organizadores de las competiciones y las autoridades policiales tomen las medidas adecuadas”.

