De dios en Portugal a mortal en Inglaterra: Gyökeres debutó sin brillo en la Premier League con el Arsenal

El sueco Viktor Gyökeres, fichaje estelar del Arsenal por unos 65 millones de euros ($70 millones de dólares), tuvo un estreno discreto en la Premier League durante la victoria 1-0 de los ‘Gunners’ sobre el Manchester United en Old Trafford.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

El delantero, que llegó procedente del Sporting de Portugal tras consagrarse como máximo goleador de la Primeira Liga en las dos últimas temporadas, apenas dejó huella en sus primeros 60 minutos con la camiseta del Arsenal.

Según datos de SofaScore, no registró disparos, tocó el balón en solo 22 ocasiones y completó nueve pases con un 44% de efectividad, además de fallar el único regate que intentó.

Las expectativas sobre su llegada eran altas. En la previa del encuentro, el técnico Mikel Arteta había destacado su potencial: “Estamos muy contentos de tenerle en el equipo. Su incorporación está yendo muy bien y depende de nosotros crear las condiciones adecuadas para que tenga éxito”, señaló el entrenador español.

A pesar de la opaca actuación de Gyökeres, el Arsenal consiguió la victoria gracias a un gol del italiano Riccardo Calafiori, tras un error del arquero Altay Bayindir.

El próximo desafío para los londinenses será frente al Leeds United en el Emirates Stadium, donde Gyökeres buscará mostrar una mejor versión y ganarse a la afición ‘gunner’.

Sigue leyendo:

–La FIFA evalúa tomar acciones contra la multipropiedad en el fútbol

–Luis Enrique sobre el triunfo del PSG ante Tottenham: “No sé si es justo, pero así es el fútbol”

–Henry Cejudo pronostica que las Artes Marciales Mixtas serán el deporte más grande del mundo en una década