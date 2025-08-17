Mexicano César “Chino” Huerta se estrenó como goleador en Bélgica en victoria Anderlecht

César “Chino” Huerta se erigió como la figura inesperada del Anderlecht este domingo al marcar su primer gol de la temporada en la victoria 2-0 sobre el FCV Dender EH, correspondiente a la cuarta jornada de la Belgian Pro League.

El mexicano ingresó al campo al minuto 61 en lugar de Yari Verschaeren, justo cuando el juego lucía estancado. Solo diez minutos después, Nilson Angulo desbordó por la izquierda y envió un centro rasante que Huerta empujó con contundencia para inaugurar el marcador.

Pero su mañana no terminó ahí. En el segundo gol, Huerta filtró un pase desde el medio que Angulo condujo hasta servirle el balón a Thorgan Hazard. Con una definición certera, el belga selló el 2-0 definitivo.

Gracias al resultado, Anderlecht escaló hasta la segunda posición de la tabla con nueve puntos, quedando cerca del líder Union Saint-Gilloise.

Para Huerta, este gol tuvo un significado especial. No marcaba desde los playoffs de la temporada pasada, por lo que esta anotación representó el fin de una sequía goleadora de tres meses en Bélgica.

