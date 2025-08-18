Mueren dos turistas estadounidenses de Carnival Cruise en resort de las Bahamas

Dos pasajeros de Carnival Cruise Line murieron ahogados en hechos diferentes en el exclusivo resort de Celebration Key, en las Bahama, los hechos registrados en la isla Gran Bahama, están siendo investigados por las autoridades locales.

Se informó que el primer accidente se registró poco antes del mediodía del viernes 15 de agosto, la policía fue alertada sobre los hechos en el que un hombre estadounidense de 79 años perdió el conocimiento mientras hacía snorkel en una playa de Celebration Key.

Lugar hasta donde llegó un socorrista que logró sacarlo del agua, y aunque le administraron reanimación cardiopulmonar (RCP), el hombre fue declarado muerto por un médico en el lugar.

Segundo incidente

Más tarde ese mismo día, cerca de las 2:30 de la tarde, tiempo local, la policía recibió un reporte de otro incidente en el que una mujer de 74 años, también turista estadounidense, fue encontrada inconsciente mientras nadaba en una piscina de uno de los cruceros Carnival. A pesar de los intentos de reanimación con RCP, la mujer falleció poco después.

Carnival Cruise ofrece condolencias

Carnival Cruise Line, a través de un comunicado, lamentó profundamente las muertes de los pasajeros. Según la línea de cruceros, los incidentes ocurrieron en el exclusivo destino de Celebration Key, que alberga dos cruceros distintos: el Mardi Gras y el Carnival Elation, a bordo de los cuales viajaban las víctimas.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con los huéspedes y sus familias, y nuestro equipo de atención está brindándoles apoyo en este momento tan difícil”, expresaron desde la compañía.

Celebration Key: un destino de lujo recién inaugurado

Celebration Key, el resort donde ocurrieron los incidentes, abrió sus puertas en julio de 2025 con una inversión superior a los $600 millones de dólares. El complejo turístico, dedicado exclusivamente a los pasajeros de Carnival Cruise, cuenta con una amplia variedad de instalaciones, incluidas playas privadas, piscinas, bares, una isla de DJ y restaurantes, diseñados para ofrecer una experiencia vacacional de lujo para todos los miembros de la familia.

Investigación en curso

Las autoridades de la Real Fuerza Policial de las Bahamas (RBPF) han informado que se llevará a cabo una autopsia para determinar las causas exactas de las muertes. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer los detalles de ambos incidentes.

Este trágico suceso destaca la importancia de la seguridad en actividades acuáticas, especialmente en destinos turísticos populares como Celebration Key, donde miles de turistas disfrutan de diversas experiencias en el agua.

