Murió ahogado en un lago de Utah el jugador de baloncesto universitario Deng Mayar

La comunidad del baloncesto universitario está de duelo tras la trágica muerte de Deng Mayar, joven promesa de la Universidad de Nebraska, quien falleció el pasado sábado a los 22 años al ahogarse en el embalse Blackridge, ubicado en Herriman, Utah.

Según reportes de TMZ Sports, la Policía recibió una llamada de emergencia alrededor de las 5:45 p.m., alertando sobre dos personas en peligro en el agua, a unos 40 kilómetros al suroeste de Salt Lake City.

Mayar se encontraba nadando junto a su amigo Sa Mafutaga cuando comenzó a tener dificultades para mantenerse a flote. Mafutaga logró llegar a la orilla, pero al ver que Deng luchaba por mantenerse a salvo, regresó al agua en un desesperado intento por rescatarlo.

Mayar se había sumergido a unos 32 metros de distancia. Testigos presenciaron el esfuerzo de Mafutaga y también se lanzaron al agua para ayudar, sin éxito.

La búsqueda se extendió por varias horas. Finalmente, a las 11:00 p.m., equipos de rescate conformados por la Autoridad de Bomberos Unificada, el Departamento de Bomberos de South Jordan y buzos de la Patrulla de Carreteras de Utah localizaron el cuerpo sin vida de Mayar.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente. Mientras tanto, el embalse Blackridge permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso, según informó la ciudad de Herriman.

Por su parte, el entrenador de Omaha, equipo de la Universidad de Nebraska, expresó su dolor por la muerte del jugador. “Todo nuestro programa está devastado al enterarse del fallecimiento de Deng“, dijo Chris Crutchfield.

“Después de competir contra él durante dos años, estábamos encantados de sumarlo a nuestro equipo y él logró un tremendo progreso este verano. Era una alegría estar con él y mejoró nuestra cultura. Lo extrañaremos mucho. Jodi y yo, junto con todo nuestro programa, enviamos nuestro corazón y oraciones a la familia, amigos y compañeros de equipo de Deng“, señaló.

¿Quién fue Deng Mayar?

Mayar creció en Salt Lake City, Utah. Medía seis pies con ocho pulgadas (2.03 metros). Jugaba con la Universidad de North Dakota desde 2023. Su posición era ala-pívot.

En su primera campaña registró 4.5 puntos por partido; 3.77 rebotes y 45.1% en tiros de campo. Al año siguiente disputó 29 encuentros con 6.3 puntos por partido; 4.0 rebotes; 48% en tiros de campo y 31.1% en triples.

Destacó en el cierre de temporada con 12 puntos y siete rebotes ante South Dakota. En 2025 fue transferido a Omaha Mavericks.



