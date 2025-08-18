Pronóstico del clima en Chicago, Illinois para este lunes 18 de agosto

Es común escuchar que el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos y sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede desbaratar tus planes. También somos conscientes, por eso aquí te contamos el pronóstico del tiempo para hoy lunes 18 de agosto.

El clima en Chicago hoy

Nuestra mayor recomendación para no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Atento a las previsiones y consulta cada día los reportes para tener la información meteorológica más actualizada.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 86 grados Fahrenheit (30ºC) y una mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 80 durante la primera mitad del día y del 94 a lo largo de la noche. Luego, habrá nubes y claros.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 9.32 mph de máxima en el día y los 11.18 mph por la noche. En esta época del año, el amanecer será a las 06:02 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:47 h. En total habrá 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén más nubes que claros con tormentas acompañadas de lluvia. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 86 grados Fahrenheit (30ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 70 (21 grados Celsius). Luego, ¿mañana lloverá en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 80% por la mañana, 25% por la tarde y 80% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres estar un paso adelante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar todos los días nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, tiene un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias oscilan entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias varían entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar ampliamente durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen estar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante recordar que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar considerablemente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que es aconsejable estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, vas a poder disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si siempre estás informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás preparado para lo que te depare el día.