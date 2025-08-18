Robert Dante Siboldi habla sobre la llegada de Guillermo Ochoa a Mazatlán

La reciente derrota del Mazatlán FC 3-2 ante Rayados de Monterrey en la Jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, ha complicado el andar del club en la competencia y por este motivo han surgido diversos rumores sobre la necesidad de fortalecer la portería y la defensa del club.

Ante este hecho el entrenador del equipo, Robert Dante Siboldi, se refirió a los rumores que han circulado sobre un posible fichaje del histórico guardameta de la selección mexicana, Guillermo Ochoa; a pesar de este hecho el uruguayo descartó que exista alguna negociación con el portero de 40 años para unirlo a las filas de los Cañoneros.

“No, no sé nada, son rumores. Es una gran figura del fútbol mexicano, pero nosotros estamos tranquilos con los tres porteros que tenemos, inclusive hasta con el cuarto que tiene un gran futuro. No hay nada cierto, es un rumor”, declaró Siboldi con firmeza.

En la actualidad, Mazatlán cuenta con tres arqueros registrados para el Torneo Apertura 2025, los cuales son Ricardo Gutiérrez, Víctor Alcaraz y Ricardo Rodríguez. Además, el cuarto guardameta, aunque no está en la lista principal, es considerado prometedor y con un futuro brillante.

Guillermo Ochoa se encuentra en búsqueda de un nuevo club después de finalizar su contrato con el AVS Futebol de Portugal, equipo donde intentó mantenerse activo para poder cumplir su sueño de participar en el Mundial de 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

Su principal objetivo es encontrar un equipo en el que pueda jugar como titular, ya que tiene en mente seguir siendo convocado por el entrenador Javier Aguirre para intentar convertirse en el primer futbolista en participar en seis Copas del Mundo, habiendo sido parte de las ediciones de 2006 en Alemania, 2010 en Sudáfrica, 2014 en Brasil, 2018 en Rusia y 2022 en Qatar.

Actualmente el Mazatlán se ubica en la casilla número 11 de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de cinco puntos producto de una victoria, dos derrotas y dos empates para estar a nada de los cupos de repechaje para la Liguilla; aunque esto es algo que puede cambiar ante lo temprano de la competencia.

