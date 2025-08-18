Tras seis años de estar desaparecida, perrita se reencuentra con sus dueños

Los bomberos de Florida rescataron a una perrita perdida que cayó en un canal y luego reunieron al animal con sus dueños después de seis años de estar separados.

Y es que Bella, una pastor alemán, fue vista deambulando por un vecindario en Fort Lauderdale, por lo que el departamento de bomberos local respondió a la llamada al 911 de un residente sobre la perrita que cayó en un canal.

Frank Guzmán, oficial de información pública del Cuerpo de Bomberos de Fort Lauderdale, declaró a PEOPLE sobre el rescate de Bella.

“Nuestro equipo de la Unidad de Bomberos 47 acudió al lugar y la sacó del agua sana y salva. Por suerte, estaba de pie sobre una cornisa y solo parcialmente sumergida, lo que facilitó su rescate”, destacó el oficial.

“Después de que la tripulación llevó a Bella a su estación de bomberos, le dieron comida y agua y le permitieron descansar”, continúa Guzmán.

Mascota con microchip

El departamento de policía finalmente escaneó a Bella en busca de un posible microchip, que encontraron y luego supieron que había sido implantado en 2018.

“Después de buscar en varias bases de datos, pudieron descubrir que había sido adoptada de Broward Animal Care and Adoption”, dice Guzmán.

Bella fue adoptada por la familia Nicholson, que vive en St. Cloud, que está a casi 200 millas de Fort Lauderdale.

“(La familia dice) que un par de años después de adoptar a Bella, sufrieron un incendio en su casa y tuvieron que mudarse a un hotel. Al no poder llevarse a la pastora alemana, se la dieron a un amigo que, sin permiso, la entregó a un desconocido”, explica Guzmán sobre la perra, que había desaparecido.

Creyeron haber perdido a su perro para siempre. Entonces se mudaron al centro de Florida, donde viven actualmente.

El reencuentro con Bella

Tras conducir casi cuatro horas hacia el sur, rumbo a Fort Lauderdale, la familia Nicholson se reunió con su mascota perdida en un parque local. Allí, Bella reconoció a la familia de inmediato, antes de regresar a su hogar definitivo.

Lisa Nicholson hizo el viaje para recoger a Bella con su esposo Jason y dos de sus hijas, Jaylianna, de 11 años, y Liberty, de 18.

“Abrazar a Bella nuevamente fue como si nuestra familia se hubiera reunido nuevamente, como reencontrarse con una amiga perdida hace mucho tiempo”, le dice Lisa en entrevista con People.

“Tuvimos una fiesta de bienvenida con un montón de golosinas para perros y juguetes nuevos. ¡Le regalamos un bistec y le encantó! También le regalaron una cama nueva”, comentó.

