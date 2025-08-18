Trump interrumpió la reunión con Zelenski y líderes europeos para llamar a Putin: CNN

Washington vivió este lunes un inusual episodio diplomático cuando el presidente Donald Trump detuvo la sesión que mantenía con el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski y varios mandatarios europeos en la Casa Blanca para telefonear directamente al mandatario ruso Vladímir Putin.

De acuerdo con CNN, que citó a una fuente cercana a las conversaciones, la llamada fue realizada sin la presencia de los dirigentes europeos, lo que reforzó la idea de que Washington mantiene un canal exclusivo con Moscú. El tabloide alemán Bild fue el primero en adelantar la noticia.

No obstante, el presidente Trump escribió en su plataforma Truth Social que llamó a Putin luego de la reunión, y no durante.

“Al finalizar las reuniones, llamé al presidente Putin e inicié los preparativos para una reunión, en un lugar por determinar, entre el presidente Putin y el presidente Zelenski. Tras dicha reunión, celebraremos un Trilat, en el que participarían los dos presidentes y yo”, escribió Trump.

La Casa Blanca confirmó que la reunión con los líderes europeos ya concluyó, aunque no precisó si las negociaciones se retomarían en el transcurso del día.

Mientras tanto, según otras fuentes consultadas por CNN, autoridades militares de Estados Unidos y de Europa mantenían conversaciones paralelas sobre el diseño de garantías de seguridad para Ucrania.

De acuerdo con la información, Trump reiteró que Putin, durante su reciente encuentro en Alaska, le aseguró estar dispuesto a aceptar un despliegue internacional en territorio ucraniano para prevenir nuevas agresiones rusas, un esfuerzo que —según el republicano— debería recaer principalmente en los aliados europeos.

Tanto Trump como Zelenski manifestaron su disposición a participar en una cumbre trilateral con el presidente ruso con el objetivo de explorar una salida negociada al conflicto.

Sin embargo, las propuestas de Moscú generan fuertes tensiones: Putin planteó la cesión de regiones como Donetsk y Lugansk, algo que Kiev rechaza de plano por considerarlo inconstitucional.

En la reunión de Washington participaron, además de Zelenski, figuras clave de Europa: el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente finlandés, Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni; y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Con información de EFE.

Sigue leyendo:

• El intercambio de bromas entre Zelenski y un periodista robó la atención en la Casa Blanca

• Zelenski pidió a Trump que participe en la reunión trilateral con Putin: “Ucrania estará contenta”

• Trump dice ante Zelenski que se deben discutir posibles intercambios de territorio en Ucrania