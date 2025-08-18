Zelenski pidió a Trump que participe en la reunión trilateral con Putin: “Ucrania estará contenta”

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski pidió este lunes a su homólogo estadounidense Donald Trump que participe en la reunión trilateral que ambos buscan organizar junto al líder ruso Vladímir Putin.

“Lo que es muy importante es que todos los asuntos delicados, territoriales, etcétera, se discutan entre líderes durante la reunión trilateral. El presidente Trump intentará organizar dicha reunión y ha dicho que puede ser que venga o no. Ucrania estará contenta si usted viene”, dijo Zelenski frente a Trump y al resto de líderes europeos que viajaron a Washington.

A lo que Trump respondió rápidamente: “Allí estaré”.

El mandatario estadounidense le había ofrecido poco antes al ucraniano su participación en esta llamada a Putin si este lo requería.

“Lo organizaremos hoy, al menos después de esta reunión”, afirmó sobre el eventual encuentro de los tres mandatarios.

Desde hace días, Trump ha planteado la posibilidad de sentarse junto a los mandatarios de los países en conflicto para tratar de alcanzar la paz en Ucrania.

Algunos de los mandatarios europeos presentes en la reunión multilateral con Trump (Unión Europea, OTAN, Alemania, Francia, Finlandia, Italia o Reino Unido) se mostraron a favor de esta conversación.

Antes de la reunión bilateral entre Trump y Zelenski, el estadounidense dijo: “Creo que si todo sale bien hoy, tendremos una trilateral”.

Después de que el ucraniano dijera estar “preparado” para este encuentro, Trump cambió el discurso y habla de esta reunión como algo que pasará. Ahora falta saber si Putin acepta sentarse junto al ucraniano y el estadounidense.

El Kremlin, por su parte, dejó la puerta abierta a que este encuentro se pueda hacer realidad y pidió que esté fundamentada y que responda a intereses estratégicos.

Rusia exige el control del Donbás, el reconocimiento de la anexión de Crimea y que Ucrania no ingrese en la OTAN.

Trump anunció que llamará a Putin tras su encuentro con los europeos para informarle de lo acordado, como hizo a la inversa cuando acabó su reunión en Alaska con él, después de haberse comunicado con él a través de intermediarios hoy mismo.

“He hablado indirectamente con el presidente Putin. Hoy vamos a llamar al presidente Putin justo después de esta reunión. Estoy seguro de que tendremos una reunión sólida, una buena reunión, quizá una gran reunión. Y después intentaremos llegar a un acuerdo trilateral y ver si podemos cerrarlo”, apuntó Trump.

