El intercambio de bromas entre Zelenski y un periodista robó la atención en la Casa Blanca

Lo que en febrero fue un choque incómodo se transformó este lunes en un momento de risas en el Despacho Oval. El periodista conservador Brian Glenn, conocido por haber criticado la falta de traje de Volodímir Zelenski en su visita pasada, cambió el tono al ver al presidente ucraniano llegar esta vez con chaqueta y camisa negra.

“Presidente, luce impecable con ese traje”, comentó Glenn, recordando entre sonrisas la acalorada discusión que ambos protagonizaron meses atrás en la misma sala. El presidente Trump, entre risas, le recordó al mandatario ucraniano que ese es el periodista que lo “atacó” la última vez.

Zelenski, lejos de dejar pasar la oportunidad, devolvió la broma: “Lo recuerdo. Y él lleva el mismo traje. Yo me cambié”.

La respuesta desató la risa de los presentes, incluido el propio Trump.

REPORTER: "You look fabulous in that suit."



POTUS: "That's the reporter that attacked you last time."



ZELENSKYY: "I remember…He's in the same suit. I changed. You are not." 😂 pic.twitter.com/VFrSD7wdlH — Breaking911 (@Breaking911) August 18, 2025

Tensión aparte

La escena provocó carcajadas entre los presentes y contrastó con la tensión del 28 de febrero, cuando el encuentro bilateral entre Trump y Zelenski terminó interrumpido tras críticas del presidente estadounidense hacia Ucrania por la guerra con Rusia.

En esta ocasión, el ambiente fue mucho más relajado. Zelenski dejó de lado su habitual atuendo militar y sorprendió con un estilo más formal, lo que marcó la diferencia en una reunión en la que abundaron los gestos cordiales.

Trump lo recibió personalmente en el Ala Oeste, mientras que los demás líderes europeos que asistieron a la jornada —entre ellos Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Keir Starmer y Friedrich Merz— ingresaron por el Pórtico Sur, acompañados por el equipo de protocolo.

El momento de complicidad entre Zelesnki y Trump continuó cuando, al tomar la palabra, el presidente ucraniano agradecó a Melania Trump por enviarle a Putin una carta solicitando el regreso de los niños ucranianos.

Zelenski luego le entregó a Trump una carta para su esposa de parte de la primera dama de Ucrania.

Zelensky is a genius. He started his 1v1 meeting with Trump by thanking Melania Trump for sending Putin a letter asking for Ukraine's children to be returned. Zelensky then gave trump a letter for his wife from the First Lady of Ukraine.



Trump was pretty mild after that. pic.twitter.com/3qRmt2PlX1 — Jake Broe (@RealJakeBroe) August 18, 2025

Se cree que en la conversación privada posterior, Trump expuso a Zelenski las condiciones planteadas por Vladímir Putin durante la cumbre en Alaska, incluidas propuestas sobre territorios en disputa y un marco de seguridad para Ucrania fuera de la OTAN.

Pero al menos en la apertura del encuentro, las sonrisas y el cruce de chistes dejaron en segundo plano la compleja agenda que tienen por delante.

