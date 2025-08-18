Trump ordena despliegue de buques de guerra de EE.UU. frente a Venezuela, según Reuters

El gobierno de Donald Trump ha ordenado el envío de tres destructores de la Armada de Estados Unidos a las costas de Venezuela como parte de una ofensiva contra los cárteles de la droga latinoamericanos, según reportó Reuters.

De acuerdo con la agencia, que citó un funcionario de la administración Trump de forma anónima, los buques con misiles guiados llegarán a la zona en las próximas 36 horas en lo que constituye uno de los mayores despliegues navales de Washington en el Caribe en los últimos años.

Fuentes citadas por la agencia confirmaron que las embarcaciones involucradas son el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, todas equipadas con el sistema Aegis.

Además, el funcionario estadounidense precisó que el despliegue contempla la participación de alrededor de 4,000 marineros e infantes de marina.

A estos recursos se sumarán aviones de patrulla marítima P-8, más embarcaciones de guerra y al menos un submarino de ataque.

De acuerdo con esa misma fuente, la operación podría prolongarse durante varios meses y tendrá lugar en espacio aéreo internacional y aguas internacionales.

Los buques no solo estarán destinados a labores de inteligencia y vigilancia, sino que podrían servir como plataforma para acciones militares selectivas si la Casa Blanca lo autorizara, aclaró a Reuters.

El operativo, dijo el funcionario, responde a la estrategia de Trump de perseguir a las organizaciones criminales que su administración catalogó recientemente como “organizaciones terroristas globales”.

La administración republicana ya había desplegado buques en meses recientes con fines de seguridad fronteriza, pero este movimiento representa una escalada significativa en el Caribe sur, con Venezuela en el centro de la estrategia estadounidense, según destacó Reuters.