Vinícius Jr. quedará fuera de convocatoria de Brasil para cierre de Eliminatorias ante Bolivia

El director técnico de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, no contará con Vinícius Jr. de cara al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 en los partidos ante Chile y Bolivia, para brindarle un merecido descanso al jugador que disputó más de 60 partidos durante el pasado curso.

De acuerdo a portales brasileños especializados, el descarte de Vinícius Jr. ya fue anunciado en la lista preliminar de Brasil que envió a la FIFA y su ausencia también coincide con que obligatoriamente el extremo se iba a perder el encuentro ante Chile, en el Maracaná el próximo 4 de septiembre, por acumulación de dos tarjetas amarillas.

Sí podría haber sido convocado para la visita a Bolivia, en la última jornada de las eliminatorias, que se disputará el día 9 de septiembre en El Alto, pero Ancelotti decidió darle descanso.

En la prelista de convocados sí figuran nombres como Neymar y los madridistas Rodrygo y Éder Militão, ausentes en la primera convocatoria de Ancelotti, el pasado junio, por lesiones.

Ancelotti anunciará la lista de convocados el próximo 25 de agosto en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) en Río de Janeiro.

Brasil ya está clasificado al Mundial de 2026, mientras que Chile está eliminado y Bolivia ocupa el octavo puesto en la tabla, con 17 puntos, uno por debajo de Venezuela, que ocupa el puesto de la repesca.

