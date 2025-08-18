Xabi Alonso reafirma su confianza en Rodrygo y pide compromiso total en el Real Madrid

El técnico del Real Madrid Xabi Alonso mostró su respaldo al brasileño Rodrygo Goes en medio de los rumores sobre su futuro en el club blanco. El entrenador aseguró en una rueda de prensa que cuenta “con todos” sus futbolistas y que lo más importante es que estén “al cien por cien” y con plena entrega hacia el equipo.

“Cuento con todos los que estamos y quiero que estén todos al cien por cien. Lo necesitamos, que el equipo funcione con energía y la actitud necesaria”, declaró Alonso, al ser consultado por las posibles salidas de Rodrygo o Dani Ceballos.

El técnico subrayó que ha visto bien al delantero brasileño y que su prioridad es mantener a toda la plantilla centrada en los objetivos colectivos.

Por otro lado, Alonso valoró la competencia existente en cada puesto y destacó el estado físico de Dani Carvajal, ya recuperado de su lesión de rodilla, para luchar por el lateral derecho junto al recién fichado Trent Alexander-Arnold, de quien dijo que “es un refuerzo muy bueno para el nivel de la plantilla”.

Crítica al calendario de LaLiga

El exjugador merengue también lamentó que LaLiga no aplazara el primer partido de la temporada para el Real Madrid, que apenas tuvo dos semanas de preparación tras una larga campaña y el Mundial de Clubes.

“Nuestra petición era por la salud de los jugadores y por un tiempo de preparación mayor, pero no se ha podido. No hay excusas, el equipo está listo para competir contra Osasuna”, señaló.

