Zelensky tilda de “cínicos” ataques rusos justo cuando se va a hablar de paz en Washington

El presidente de Ucrania, Volodoymyr Zelensky, denuncio este lunes los “cínicos” ataques por parte de Rusia justo en el día en el que se deben buscar fórmulas para una paz negociada en la reunión de Washington.

“Conversaremos con el presidente Trump sobre temas clave. Junto con Ucrania, participarán en la conversación los líderes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Finlandia, la Unión Europea y la OTAN. Todos buscan una paz digna y una seguridad auténtica. Y en este preciso momento, los rusos atacan Járkov, Zaporiyia, la región de Sumy y Odesa, destruyendo edificios residenciales y nuestra infraestructura civil”, escribió Zelensky en la plataforma X.

This was a demonstrative and cynical Russian strike. They are aware that a meeting is taking place today in Washington that will address the end of the war.



We will have a discussion with President Trump about key issues. Along with Ukraine, the leaders of the United Kingdom,… pic.twitter.com/p62L8tAKx5 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

“La maquinaria de guerra rusa sigue destruyendo vidas a pesar de todo. (El presidente ruso, Vladimir) Putin cometerá asesinatos ostentosos para mantener la presión sobre Ucrania y Europa, así como para humillar los esfuerzos diplomáticos”, añadió.

Zelensky se refirió concretamente a ataques en Jarkov, con siete personas muertas, y en Zaporiya, con tres muertos y 20 heridos.

“También hubo un ataque deliberado ruso contra una instalación energética en Odesa, propiedad de una empresa azerbaiyana, lo que implica que fue un ataque no solo contra nosotros, sino también contra nuestras relaciones y nuestra seguridad energética. Precisamente por eso buscamos ayuda para poner fin a los asesinatos”, subrayó.

“Por eso Rusia no debe ser recompensada por esta guerra”, dijo.

Sigue leyendo: