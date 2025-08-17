Vladímir Putin aceptó que EE.UU. y aliados europeos ofrezcan seguridad a Ucrania

El presidente ruso Vladímir Putin accedió en su reciente cumbre con Donald Trump a considerar un esquema de garantías de seguridad para Ucrania que se asemeje al compromiso de defensa colectiva de la OTAN, según reveló este domingo un alto funcionario estadounidense.

Steve Witkoff, enviado de Trump en las conversaciones celebradas el viernes en una base militar de Alaska, aseguró que fue “la primera vez” que escucharon a Moscú aceptar esa posibilidad, lo que calificó como un “cambio de juego”, publicó la agencia de noticias AP.

“Logramos la concesión de que Estados Unidos pueda ofrecer a Ucrania una protección similar a la del Artículo 5, que es justamente una de las razones por las que Kiev busca ingresar en la OTAN”, explicó Witkoff en declaraciones a CNN.

Aunque el emisario no ofreció mayores detalles, la propuesta supondría un giro clave en la posición de Putin, que durante años ha rechazado de plano la incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.

Reunión en la Casa Blanca

El tema será central este lunes en Washington, donde el presidente ucraniano Volodímir Zelenski se reunirá con Trump y varios líderes europeos para avanzar en un eventual acuerdo de paz que ponga fin a más de tres años de conflicto.

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó que las conversaciones buscan definir el alcance de esas garantías de seguridad. “Cómo se llaman, qué incluyen y cómo se pueden ejecutar es lo que estaremos discutiendo en los próximos días con nuestros socios”, señaló en NBC.

Trump, por su parte, celebró los avances en redes sociales con un escueto mensaje: “Gran progreso en Rusia. ¡Manténganse atentos!”.

Reacciones en Europa

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aplaudió la iniciativa y reiteró que Bruselas está lista para contribuir a cualquier esquema que refuerce la seguridad ucraniana. “La coalición de los dispuestos, incluida la UE, hará su parte”, afirmó.

Zelenski, aunque agradeció el apoyo, advirtió que aún no hay definiciones claras. “Necesitamos que funcione en la práctica como el Artículo 5 de la OTAN. Eso es lo esencial”, dijo.

Desde París, Emmanuel Macron adelantó que los europeos plantearán a Washington la posibilidad de reforzar el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas ucranianas, así como el despliegue de una fuerza aliada lejos del frente.

