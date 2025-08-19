Bizcocho esponjoso sin gluten: sencillo y rápido de preparar

El bizcocho es un clásico en la cocina de diferentes culturas. Este postre es versátil debido a que se pueden sustituir los ingredientes a gusto como esta versión con la harina de almendras, ideal para las personas que buscan limitar el consumo del gluten por razones alimenticias o nutricionales.

Con este bizcocho se logra una miga esponjosa con un ligero sabor a nuez de la harina de almendras, en una versión baja en carbohidratos y nutritiva.

Beneficios de la harina de almendras

Por su alto nivel nutricional, la harina de almendras se ha convertido en el sustituto ideal de la harina de trigo en recetas de repostería como panes, tortas y bizcochos. Es rica en vitaminas, minerales y antioxidantes, que ayudan a reducir el riesgo de inflamación y las enfermedades asociadas es este problema de salud como lo son cáncer, diabetes, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas.

La harina de almendras es recomendada en caso de personas con alergias, celiaquía o quienes prefieren evitar el gluten. Entre los beneficios para la salud de este alimento, el portal especializado Webmed, destacan:

Mantiene el azúcar en sangre a raya por tener un alto contenido de magnesio contribuye a una mejor regulación de los niveles de glucosa.

Fortalece la salud cardiovascular gracias a sus niveles de grasas monoinsaturadas ayudan a reducir el colesterol, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardíacas.

Es un alimento antidiabético por tener bajo índice glucémico y menos carbohidratos que la harina de trigo, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Contribuye a la buena digestión por ser fuente de fibra dietética prebiótica, promueve un sistema digestivo más sano y eficiente.

Mejora la salud cognitiva por su aporte de vitamina E, un antioxidante clave para prevenir enfermedades cognitivas.

Receta de bizcochuelo con harina de almendras

Preparar un bizcochuelo con harina de almendras es más simple de lo que se imagina, esta receta es una versión de la original publicada por InfoBae. En ingrediente estrella es la harina de almendras, sin gluten y rica en nutrientes, es una alternativa saludable a la harina de trigo perfecta para quienes buscan opciones para dietas especiales o por alergias.

Este bizcocho se prepara en unos 45 minutos, la estimación de 15 minutos de preparación y entre 25 a 30 minutos de horneado.

Ingredientes

4 huevos grandes

120 gramos de azúcar

200 gramos de harina de almendras

1 cucharadita de polvo de hornear

50 ml de aceite vegetal

1 pizca de sal

Una cucharadita de vainilla

Almendra fileteadas para decorar (opcional)

Modo de preparación:

1.- Prepare un molde de unos 20 centímetros, untando mantequilla y espolvoreando con harina. También se puede usar papel manteca.

2.- Precaliente el horno a 180℃ mientras se prepara el bizcocho.

3.- En un recipiente, agregue los huevos y el azúcar. Batir hasta que se disuelva el azúcar y agregue la vainilla.

4.- Incorpore el aceite, mezclando con suavidad.

5.- Mezcle la harina de almendras, el polvo de hornear y una pizca de sal y luego tamice.

6.- Integre los ingredientes secos a la mezcla de huevos y azúcar con movimientos envolventes.

7.- Agregue la mezcla en el molde y lleve al horno por unos 25 minutos.

8.- Desmolde

