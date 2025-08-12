window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Prepara tu propio refresco sabor a cola de forma rápida y sencilla

Aprende a preparar un refresco casero sabor a cola. Con especias, cítricos y agua con gas, obtendrás una bebida refrescante y más natural

Prepara un refresco con sabor a cola en casa, delicioso y con más saludable.

Prepara un refresco con sabor a cola en casa, delicioso y con más saludable. Crédito: Shutterstock

Avatar de Miyeilis Flores

Por  Miyeilis Flores

Las bebidas refrescantes son una tendencia en verano. Si las preparamos con ingredientes naturales y un toque de burbujas, pueden ser una experiencia placentera para refrescarse con las altas temperaturas. Te mostramos una receta fácil para hacer un refresco casero sabor a cola, como se hacían antes de la industrialización

La clave de esta receta está en preparar un sirope bien concentrado con especias y azúcar para luego combinarlo con agua gasificada o soda para obtener un sabor muy parecido al refresco de cola industrializado, pero con menos cantidad de azúcar y químicos.

La creadora de contenido Pam Crave comparte en sus redes sociales una sencilla preparación cascaritas de cítricos y especias que se lleva a hervir, luego se enfría y está listo para ser la base de un refresco de cola.

Receta de refresco casero sabor a cola

Esta receta es sencilla de preparar, solo hay que asegurarse tener todos los ingredientes a la mano y listos para incorporar a medida que se cocina. Si bien la receta es sencilla, el no tener los ingredientes completos puede cambiar el sabor que se desea obtener.

Ingredientes

1 taza de azúcar de coco

1/2 taza de agua

1 o 2 ramas de canela

2 trozos de cáscara de naranja

2 trozos de cáscara de limón verde

2 trozos de cáscara de limón amarillo

Para a mezcla de especias

1/2 cucharadita de nuez moscada

1/2 cucharadita de pimienta

2 clavos de olor

1 cucharadita de vainilla

1 ramita de cilantro

Agua gasificada

Modo de preparación

1.- En un recipiente, mezcle la nuez moscada, clavos de olor y la pimienta.

2.- Lleve una olla pequeña al fuego, agregue el azúcar y el agua para obtener un caramelo hasta que esté dorado.

3.- Incorpore las cáscaras de cítricos, las especias y el cilantro. Cocine entre 5 a 10 minutos hasta que se concentren los sabores sin dejar que se queme.

4.- Retire del fuego, deje reposar y cuele e incorpore la vainilla.

5.- Sirva con abundante hielo, y agua gasificada.

6.- El resto de la preparación guárdelo en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por dos semanas.

Sigue leyendo:

No los tires: 5 formas deliciosas y creativas de reciclar tus panes de hamburguesas y hot dogs
-Bizcocho sin complicaciones: Receta fácil para hacerlo en la sartén en pocos pasos
-Receta refrescante con un solo ingrediente y en minutos

En esta nota

Coca Cola receta fácil
Trending
Contenido Patrocinado
Trending