Prepara tu propio refresco sabor a cola de forma rápida y sencilla

Las bebidas refrescantes son una tendencia en verano. Si las preparamos con ingredientes naturales y un toque de burbujas, pueden ser una experiencia placentera para refrescarse con las altas temperaturas. Te mostramos una receta fácil para hacer un refresco casero sabor a cola, como se hacían antes de la industrialización

La clave de esta receta está en preparar un sirope bien concentrado con especias y azúcar para luego combinarlo con agua gasificada o soda para obtener un sabor muy parecido al refresco de cola industrializado, pero con menos cantidad de azúcar y químicos.

La creadora de contenido Pam Crave comparte en sus redes sociales una sencilla preparación cascaritas de cítricos y especias que se lleva a hervir, luego se enfría y está listo para ser la base de un refresco de cola.

Receta de refresco casero sabor a cola

Esta receta es sencilla de preparar, solo hay que asegurarse tener todos los ingredientes a la mano y listos para incorporar a medida que se cocina. Si bien la receta es sencilla, el no tener los ingredientes completos puede cambiar el sabor que se desea obtener.

Ingredientes

1 taza de azúcar de coco

1/2 taza de agua

1 o 2 ramas de canela

2 trozos de cáscara de naranja

2 trozos de cáscara de limón verde

2 trozos de cáscara de limón amarillo

Para a mezcla de especias

1/2 cucharadita de nuez moscada

1/2 cucharadita de pimienta

2 clavos de olor

1 cucharadita de vainilla

1 ramita de cilantro

Agua gasificada

Modo de preparación

1.- En un recipiente, mezcle la nuez moscada, clavos de olor y la pimienta.

2.- Lleve una olla pequeña al fuego, agregue el azúcar y el agua para obtener un caramelo hasta que esté dorado.

3.- Incorpore las cáscaras de cítricos, las especias y el cilantro. Cocine entre 5 a 10 minutos hasta que se concentren los sabores sin dejar que se queme.

4.- Retire del fuego, deje reposar y cuele e incorpore la vainilla.

5.- Sirva con abundante hielo, y agua gasificada.

6.- El resto de la preparación guárdelo en un recipiente hermético en el refrigerador hasta por dos semanas.

