¡De $600 a $125! Walmart tiene juego de equipaje en oferta: cuatro maletas y dos bolsos

Se acerca el final del verano, pero todavía quedan algunos días para viajar y disfrutar un poco de sol antes de la llegada de los primeros fríos del otoño. Por ello, esta es una época ideal para renovar tu equipaje y tengas en tu casa un juego que te sirva para cualquier tipo de paseo, ya sea para un traslado de pocos días, como para una larga travesía que requiere de capacidad de almacenamiento y seguridad en su resguardo.

Una opción la tiene Walmart, que tiene una gran oferta con un juego de 6 maletas rígidas de la marca Travelhouse que está calificada por los compradores como una oferta de “excelente relación calidad-precio”.

Este set tiene todo lo que necesitas, ya sea como equipaje de mano como para documentar en un avión, además tiene una gran rebaja de su precio original de $600 a solo $125 dólares.

Juego de 6 maletas Travelhouse en rebaja

El set incluye una maleta de 16 pulgadas con un bolso y una bolsa de viaje sin tirantes a juego. Además, incluye otras tres maletas rígidas de entre 20 y 28 pulgadas cm de alto, ideales para viajar de la manera más eficiente posible.

Las cuatro maletas principales tienen una capa de plástico rígido para su estructura externa, protegiendo mejor tus pertenencias de algún daño físico si viajas en alguna aerolínea.

Mientras que la bolsa de mano está diseñada para facilitarte el viaje al aeropuerto. Tiene presillas en la parte trasera que se ajustan perfectamente al asa de la maleta de mano más pequeña, por lo que no necesitas llevarla pesadamente sobre tu hombro, haciendo tu traslado más fácil.

Las maletas más grandes tienen cuatro ruedas en la base y las reseñas de los compradores, se deslizan con suavidad de un Cadillac. “Me encanta su durabilidad y su facilidad de manejo”, comentó un comprador, y otro añadió que cada maleta “rueda de maravilla”.

Además, pese a su bajo precio, el diseño tiene una gran atención al detalle y la calidad, pero sobre todo destaca por su versatilidad para facilitar el viaje de familias numerosas. Además, la línea cuenta con dos colores: marfil y blue navy.

Travelhouse destaca por ofrecer productos para el equipaje duradero, elegante y práctico, como una opción confiable para viajeros frecuentes. Además, si no te satisface, cuentas con las devoluciones gratuitas de 90 días de Walmart que te permiten que tu compra está libre de riesgos.

Con las fiestas acercándose, este conjunto es un regalo práctico y elegante, ideal para casi cualquier persona.

How this suitcase makes it so that you never forget an important travel item again: pic.twitter.com/z9ef40oL8G — Condé Nast Traveler (@CNTraveler) November 25, 2016

Consejos adicionales para el comprador

Siempre que vayas a viajar, es importante que verifiques las dimensiones de tu equipaje para cada tipo: el equipaje de mano, el equipaje facturado y el equipaje mediano tiene su propio propósito. Es importante que la maleta que elijas coincida con tus planes y necesidades.

Sigue leyendo:

– Megaoferta de Walmart: reloj inteligente baja de $200 a $26 por pocas horas

– De $350 a solo $66: Walmart remata elegante anillo de promesa

– Ponen límite de artículos en máquinas autopago de supermercados

– Clientes de Walmart pueden pedir $53,250 por demanda de violación de datos