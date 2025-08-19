DHS dice que no se debe confiar en sistema para confirmar estatus de empleados

Un oficial de reserva del Departamento de Policía de Old Orchard Beach, en Maine, aceptó abandonar voluntariamente Estados Unidos luego de ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, según confirmó este lunes la agencia federal.

El oficial, identificado como Jon Luke Evans, originario de Jamaica, fue arrestado el 25 de julio como parte de las operaciones del ICE para reforzar la aplicación de la ley migratoria.

Pese a ello, funcionarios municipales y policiales señalaron que las autoridades federales les habían asegurado previamente que Evans estaba legalmente autorizado para trabajar en el país.

Un portavoz del ICE informó a la agencia AP que un juez concedió a Evans la opción de salida voluntaria, lo que le permite abandonar Estados Unidos por cuenta propia para evitar una orden de deportación.

El arresto generó tensiones entre el ICE y las autoridades locales.

La jefa de policía de Old Orchard Beach, Elise Chard, recordó que antes de contratar a Evans se verificó su elegibilidad laboral a través del formulario I-9 y la plataforma E-Verify, un sistema del Departamento de Seguridad Nacional diseñado para confirmar la legalidad del estatus de los empleados.

Sin embargo, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, acusó a la ciudad de haber confiado en exceso en ese programa, al que calificó de insuficiente para detectar ciertos incumplimientos migratorios.

“El municipio reitera su compromiso de cumplir con todas las leyes estatales y federales en materia de empleo”, aseguró Chard el lunes, tras conocerse que Evans planea salir del país.

Detención y traslado

El sitio de búsqueda de detenidos del ICE indicaba el lunes que Evans permanecía en el Centro de Detención Donald W. Wyatt, en Rhode Island. No obstante, un representante del penal aclaró que había sido trasladado a un centro de detención en Burlington, Massachusetts.

En julio, funcionarios del ICE señalaron que Evans habría excedido el tiempo permitido por su visa y además intentó adquirir un arma de fuego de manera ilegal. De acuerdo con reportes de la televisora WMTW-TV, el acuerdo de salida voluntaria implica que Evans deberá costear su viaje.

