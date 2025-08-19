Erika Buenfil presume nueva imagen tras bajar 15 libras

Erika Buenfil ha demostrado una vez más por qué es considerada una de las grandes figuras del entretenimiento en México. No solo por su trayectoria impecable en la televisión, sino por la dedicación y entrega con la que asume cada nuevo proyecto. A sus 61 años, la actriz está lista para regresar a los foros como parte de ‘Papás por Siempre’, la nueva telenovela de Rosy Ocampo, donde interpretará a la madre del personaje de Ariadne Díaz.

Con la energía que la caracteriza, Erika se ha preparado emocional y físicamente para este nuevo reto actoral. Y qué mejor manera de hacerlo que celebrando uno de sus más grandes logros personales: una transformación física lograda a base de disciplina, salud y constancia.

Pero lo que más ha sorprendido a sus seguidores ha sido su apariencia renovada. Sin recurrir a cirugías ni procedimientos invasivos, Erika Buenfil reveló en entrevista para las cámaras del programa ‘Hoy’ que logró bajar de peso únicamente cuidando su alimentación y escuchando a su cuerpo.

“Dieta. Y luego después del análisis de sangre y todo, pues descubren qué pasa. Y otro es un tema de tiroides… la resistencia a la insulina. Entonces aparte la hormona que tomas por lo de la tiroides, más la hormona que toma uno normal por la edad. Había que encontrar un equilibrio”, explicó.

Ante la pregunta de cuánto peso perdió, Erika confesó que bajó alrededor de siete kilos (15 libras), aunque señaló con una sonrisa que visualmente parece mucho más. Y, sobre todo, se siente feliz y plena con el resultado.

“Me siento bien. Bajé como 7, no, se notan más de lo que he bajado. Yo creo que más, pero visualmente se ve más de lo que he bajado. Y estoy muy contenta“, aseguró.

Consciente del esfuerzo que implicó este cambio, Erika Buenfil dijo que decidió celebrar con una sesión de fotos muy especial. Una producción en la que se “atrevió” a hacer algo que jamás había hecho en toda su carrera, comentario que ha generado gran expectativa entre sus admiradores.

“Hice unas fotos importantes que ya verán. Me atreví, cosa que nunca había hecho en mi carrera”, declaró.

