Laura Zapata habla sobre su trayectoria y el conflicto con Yolanda Andrade

La actriz Laura Zapata nuevamente encendió la polémica luego de haber compartido este fin de semana unos comentarios donde aprovechó para comparar su trayectoria profesional con la de Yolanda Andrade, con quien cortó la amistad hace bastante tiempo. Por ello, aprovechó la ocasión para revivir un antiguo problema familiar del cual la vinculó con la separación que existe entre ella y su media hermana Thalía.

La mexicana siempre ha sido caracterizada por su sinceridad y esta vez no dudó en mencionar a Yolanda Andrade como la principal responsable de la causa de que su relación con la intérprete de “No me acuerdo” esté fracturada desde hace muchos años. Por ello, aprovechó para recalcar que ella ayudó a Thalía a sumergirse en el mundo del entretenimiento y no como otros comentarios que hay al respecto, que Laura asegura que son completamente falsos.

“De hecho, Yolanda Andrade fue la responsable del finiquito de mi hermandad con Thalía. Se la pasaba diciendo que Thalía me mantenía, cuando la verdad es que yo le abrí la puerta al mundo en el que vive”, comenzó respondiendo a uno de los comentarios de la red social X.

Lo peor: cuando murió mi abuela, Yolanda dijo que “se me había acabado la minita de oro”.

Una falta de respeto brutal hacia mi abuela y hacia mí.

"Lo peor: cuando murió mi abuela, Yolanda dijo que "se me había acabado la minita de oro".

“Lo peor, cuando murió mi abuela, Yolanda dijo que ‘se me había acabado la minita de oro’. Una falta de respeto brutal hacia mi abuela y hacia mí. Ese día confirmé que no conocía de límites ni de dignidad”, explicó de forma indignada por lo que se ha dicho sobre ella sin ser cierto.

Recordemos que la controversia inició porque aparentemente Yolanda habría mencionado que supuestamente la cantante era la que se hacía cargo de todos los gastos económicos de Zapata, razón por la cual la villana de reconocidas telenovelas mexicanas estalló contra la conductora de televisión porque asegura que ella siempre ha trabajado por tener lo suyo y no porque un tercero sea quien se haga responsable de todas sus obligaciones.

Así es, Carmelita 🙏. Ella apoyaba a mi abuela, como correspondía.

Pero de ahí a inventar que me mantenía a mí… hay un abismo.



Esa mentira salió de la fulana, sí, pero nunca olvidemos que alguien la dejaba correr y la utilizaba como canal. Nada es casualidad.



Yo siempre me he… https://t.co/QjWF8Btwki — Laura Zapata (@LAURAZAPATAM) August 16, 2025

“Ella apoyaba a mi abuela, como correspondía. Pero de ahí a inventar que me mantenía a mí… hay un abismo. Esa mentira salió de la fulana, sí, pero nunca olvidemos que alguien la dejaba correr y la utilizaba como canal. Nada es casualidad. Yo siempre me he sostenido con mi trabajo, con mi nombre y con mi trayectoria. Nunca necesité de nadie”, añadió en la misma plataforma.

