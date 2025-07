Laura Zapata causa revuelo al no saber quién es Karol G

A Laura Zapata, actriz mexicana, le preguntaron si conocía a Karol G, cantante colombiana, a propósito del homenaje que le hizo a las telenovelas en uno de los promocionales de su álbum ‘Tropicoqueta’.

“¿Cómo fue el nombre que me dijiste? ¿Karol G? Tú me dices Karol G, busco en mi mente y no la encuentro”, dijo a una reportera, según se vio en un video publicado por el programa Despierta América.

Luego de esto, dijo que quizás por esa razón no fue invitada a la grabación del material sobre las novelas. “Quizás por eso no me encontró entre las villanas”, dijo.

Además, insistió en que no conoce nada de ella, pese a que la periodista le dijo que se trataba de una figura internacional. “Qué divina, qué preciosa, ahorita, después de hablar con ustedes, me voy a dedicar a stalkearla”, afirmó.

La prensa se mostró algo sorprendida porque Laura Zapata no supiera nada de Karol G y cuando tocaron de nuevo el tema les contestó: “Es que no tengo la menor idea, o sea, como tonta voy a parecer, ¿verdad? Me van a criticar. ‘Laura Zapata dijo que no conocía a Karol G'”.

¿Qué han dicho de Laura Zapata al desconocer a Karol G?

Son cientos los mensajes que han aparecido en las redes sociales para opinar acerca de esta nueva controversia de la diva mexicana.

Algunos la han apoyado mientras que otros la cuestionan por no conocer a la Bichota. “Mi mamá tampoco sabe quién Karol G, así que tenga claro, no es obligado conocer a todo el mundo”, “Laura me encanta, siempre prudente y más en temas que conoce muy bien. Eso es ser prudente”, “De pronto no está obligada a saber quién es Karol G, pero como dato curioso ella es hermana de Thalia quien es cantante y esposa del director de Sony Music record”.

