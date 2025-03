Laura Zapata defiende sus decisiones estéticas de los haters

Laura Zapata, hace pocos días, compartió en su perfil de Instagram un nuevo procedimiento estético al que decidió someterse para lucir mejor a sus 68 años. En el video se muestra, paso a paso, lo que le van realizando.

La publicación generó demasiadas reacciones, tanto positivas como negativas. Algunos internautas señalaron que el especialista no parecía tener nada de experiencia al respecto, mientras que otros resaltaron su belleza con el tratamiento.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los comentarios destructivos suelen ser más y se mostró indignada cuando mostró el resultado. Al mismo tiempo, prefirió poner a los comentarios de odio que recibió: “Sí, me hice un tratamiento con ácido hialurónico, con inyecciones, con dolor, con valor, porque puedo, porque quiero, y porque se me da la gana. Salí al natural, con la cara lavada, porque no tengo nada que esconder… muertos de hambre”, escribió en X.

Laura Zapata rechaza que critiquen los tratamientos que se hace. | X: @laurazapatam. Crédito: Cortesía

“¿Que si estoy retocada? Por supuesto. Retocada por los años vividos, por el trabajo en esto, por el esfuerzo que ustedes no conocen ni conocerán. Retocada por la vida, por la lucha, por los premios que nadie me regaló y por los golpes que enfrente de pie. A los que dicen ‘ya no tienes compostura’ le recuerdo que lo que no tiene compostura es su alma, su envidia, su pobreza mental y su cuenta bancaria”, escribió en su perfil de X.

La hermana de Thalía manifestó que posiblemente la postura de algunos se deba a que no tienen el dinero suficiente para pagarle a un profesional: “Yo me lo puedo pagar. Ustedes no pueden ni con su odio. Sigan escupiendo veneno que yo sigo tratando la piel. Porque a diferencia de ustedes, yo no me puedo por dentro”.

¿Qué dijo Laura Zapata de su procedimiento?

“Es realmente sorprendente lo que el “policía de belleza” mi querido doctor Gabush es capaz de realizar con sus conocimientos y productos de primera que maneja. Como diría él ‘para ser bella, hay que ver las estrellas’ y sí que ve las estrellas, pero cada vez que me miro al espejo sin una gota de maquillaje, me acuerdo de él y digo ‘bendito doctor Gabush’ qué maravilla que sin tener que someterme a una cirugía plástica puedo tener estos resultados“, escribió en Instagram.

Sigue leyendo:

· Laura Zapata contó cómo fue visitar a Ernestina Sodi en el cementerio

· Laura Zapata critica a quienes hablan de ella sin necesidad

· Laura Zapata se va en contra de Karla Sofía Gascón