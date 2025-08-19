Madres venezolanas piden a Melania Trump interceder por 66 niños separados de sus padres deportados

Un grupo de madres venezolanas solicitó este martes en Caracas una audiencia con la primera dama de Estados Unidos Melania Trump, para pedir su intervención en el caso de 66 niños migrantes venezolanos que, según denunciaron, permanecen separados de sus padres tras ser deportados desde territorio estadounidense.

La petición fue transmitida en una declaración televisada por Venezolana de Televisión, donde las mujeres, identificadas como parte del Movimiento de Madres Heroínas, estuvieron acompañadas por Camilla Fabri, presidenta de la Misión Vuelta a la Patria.

Durante la rueda de prensa mostraron pancartas con el mensaje “MelaniaFreeOurChildren” (Melania, libera a nuestros niños).

“Queremos que nos escuche”

Thais Beleño, una de las voceras del movimiento, explicó que el grupo busca un encuentro directo con la primera dama.

“Hemos convocado esta rueda de prensa para solicitar públicamente a Melania Trump que nos permita tener una audiencia. Ella ha manifestado preocupación por la infancia en otras partes del mundo y queremos que también mire a estos niños venezolanos. Estamos dispuestas a viajar donde sea necesario para plantearle soluciones que erradiquen esta terrible situación”, dijo.

Otra de las integrantes leyó en el acto una carta que aseguran fue enviada a la esposa del presidente Donald Trump.

“Señora Melania, usted es madre y ha abogado públicamente por el bienestar de los niños. Le pedimos como madres que eleve nuestra voz y que ayude a que nuestros hijos regresen a casa. Sea un puente para la justicia y la humanidad que usted misma invoca”, señalaba el documento.

Acusaciones de “secuestro”

Por su parte, Camilla Fabri afirmó que actualmente existen 66 niños venezolanos “secuestrados” en Estados Unidos, al referirse a los menores que fueron apartados de sus familias.

“Son secuestrados porque han sido separados a la fuerza de los brazos de sus mamás y entregados a familias a las que se les paga por cuidar de ellos, y que no quieren devolverlos”, aseguró.

Fabri agregó que el régimen venezolano logró hasta ahora la “restitución” de 21 menores, aunque alertó que la cifra de casos por resolver continúa en aumento.

En junio pasado, Jorge Rodríguez, jefe negociador del chavismo, acusó a Washington de “secuestrar” a 18 niños migrantes venezolanos. Pocas semanas después, en el marco de una marcha organizada por el oficialismo y familiares de migrantes, la cifra denunciada se elevó a 31 menores.

El 18 de julio, las autoridades venezolanas anunciaron el retorno de 7 de esos 31 niños, quienes llegaron al país en el mismo vuelo que repatrió a 252 migrantes deportados desde Estados Unidos a El Salvador. Dicho grupo había sido detenido bajo señalamientos de presunta vinculación con la organización criminal Tren de Aragua.

Sigue leyendo:

• DHS dice que no se debe confiar en sistema para confirmar estatus de empleados

• Profesores de San Diego reciben entrenamiento contra operativos de ICE en escuelas

• Agente de policía de Maine arrestado por ICE acepta abandonar EE.UU. tras descubrirse que era indocumentado