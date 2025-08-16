Melania Trump envía carta a Putin pidiéndole proteger a los niños de la guerra

Durante la reunión celebrada este viernes en Alaska entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso Vladímir Putin ocurrió un gesto inesperado: Trump entregó a Putin una carta escrita por la primera dama Melania Trump, en la que le pedía tomar medidas para resguardar a los niños de los efectos del conflicto.

La información fue revelada este sábado por el canal Fox News, que difundió el texto íntegro de la misiva con membrete oficial y la firma de la exmodelo eslovena.

Según el medio estadounidense, Trump entregó personalmente el documento antes de iniciar la conversación formal, y Putin lo leyó de inmediato en presencia de las delegaciones de ambos países.

En la carta, Melania apeló a la responsabilidad de los líderes al afirmar que los menores necesitan “amor, posibilidades y seguridad frente al peligro”, recordando además los deberes de los padres y gobernantes de garantizar la esperanza de las próximas generaciones más allá de “la comodidad de unos pocos”.

La primera dama sostuvo que cada niño nace con una pureza e inocencia que trasciende fronteras e ideologías, e instó a Putin a “restaurar” esa condición a través de decisiones políticas.

“Protegiendo la inocencia de esos niños, hará más que solo servir a Rusia, servirá a la humanidad misma. Tal idea trasciende cualquier división, y usted, Sr. Putin, está en posición de aplicarla con un simple trazo de bolígrafo. Ya es hora”, escribió Melania en el cierre de la carta.

El encuentro bilateral, realizado en una base militar de Anchorage, no logró un acuerdo de alto el fuego en Ucrania. Sin embargo, este sábado Trump afirmó que la “mejor manera” de detener la guerra es alcanzar “directamente” un pacto de paz duradero.

El mandatario también anunció que el lunes recibirá en Washington al presidente ucraniano Volodímir Zelenski, y adelantó que, si la reunión avanza de forma positiva, convocará una cumbre trilateral que incluya a Putin.

