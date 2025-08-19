Pep Guardiola abre la puerta a dirigir dos años más al Manchester City

El estratega del Manchester City, Pep Guardiola, habló este martes sobre la posibilidad de continuar en el banquillo de los ingleses por al menos dos años adicionales al fin de contrato que actualmente expira en 2027.

Durante una reciente entrevista con el podcast de Men In Blazers, Guardiola habló sobre su vida en Manchester, cuán a gusto se siente en la ciudad y dejó abierta la puerta a la posibilidad de renovación del vínculo, aunque tiene claro que también necesita un descanso luego de nueve años en el City.

“Me quedan dos años y quizás luego extienda mi contrato otros dos. Así que la pregunta es si pararé este año, en dos años o en cuatro. En algún momento me tomaré un descanso, pero por ahora me encuentro bien. Me encanta esta ciudad. Cuando pasas diez años en un sitio es porque estás cómodo”, aseguró Guardiola, que ha comenzado la temporada de la Premier League inglesa con un imponente 0-4 al Wolverhampton Wanderers.

Posteriormente Guardiola se refirió al planteamiento al frente del equipo, el cual cree que ha ido en ascenso mejorando desde el pasado Mundial de Clubes.

“El equipo me está dando buenas sensaciones, desde el Mundial de Clubes en Estados Unidos. Hemos conseguido algo que me gusta, algo que echaba de menos la temporada pasada”, añadió sobre el estilo de juego.

Desde que llegó en 2016, Guardiola sólo ha tenido -en lo que a resultados se refiere- dos temporadas en blanco: la primera y la pasada, y por el camino ha conquistado seis Premier League y la primera Champions League en la historia del club.

