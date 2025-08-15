Pep Guardiola confirma que Rodri tiene la “rodilla perfecta” y podría jugar ante Wolves

Rodrigo Hernández está muy cerca de recuperar su mejor forma física tras la grave lesión que sufrió la temporada pasada, y Pep Guardiola destacó que la mejor noticia es que el mediocampista del Manchester City tiene la “rodilla perfecta”.

Mira todos los partidos de la Leagues Cup con el MLS Season Pass por Apple TV

“Está cerca de volver, pero lo más importante es que su rodilla está perfecta”, afirmó Guardiola en la rueda de prensa previa al debut liguero ante el Wolverhampton Wanderers.

El técnico catalán subrayó que la prioridad ahora es que el mediocampista recupere ritmo competitivo a través de entrenamientos y minutos controlados en los partidos para evitar un nuevo contratiempo. “Lo que no queremos es que vuelva y sufra una recaída, eso no sería bueno”, recalcó.

El internacional español se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en septiembre de 2024, durante un partido de la Champions League contra el RB Leipzig. La gravedad de la lesión lo obligó a pasar por quirófano y lo mantuvo alejado de los terrenos de juego por más de seis meses, perdiéndose gran parte de la campaña con los citizens.

Su regreso se produjo en las dos últimas jornadas de la Premier League, y posteriormente disputó el Mundial de Clubes, donde sufrió una leve recaída que retrasó nuevamente su puesta a punto.

Rodri estará en la convocatoria contra el Wolves, aunque todavía no se ha definido si arrancará como titular o si ingresará desde el banquillo.

Sigue leyendo:

–Presidente del Club León pone fecha para la posible venta del equipo

–“Para mí el mejor es Messi”: Franco Mastantuono es sincero y directo en su llegada al Real Madrid

–Fans de Atlético Nacional y São Paulo se enfrentaron a golpes en las gradas