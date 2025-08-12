Condenaron a 10 años de prisión a hombre que disparó frente a templo judío en Nueva York

Un tribunal federal sentenció este martes a 10 años de prisión a Mufid Alkhader, de 29 años, quien en diciembre de 2023 efectuó dos disparos al aire con una escopeta frente al Templo Israel de Albany, en el norte del estado de Nueva York, mientras en el interior había decenas de niños.

El incidente ocurrió apenas dos meses después del inicio de la guerra entre Israel y Hamás y horas antes de la primera noche de Janucá.

Según la Fiscalía, citada por la agencia de noticias The Associated Press, Alkhader gritó “¡Palestina libre!” tras accionar el arma, que se atascó después del segundo disparo. En ese momento, 61 niños del preescolar y el personal adulto se refugiaron en sus hogares por temor a un ataque.

Durante la audiencia, Rachel Mandel, madre de una de las menores presentes, relató que la maestra de su hija los protegió en medio del pánico. “Su increíble maestra abrazó, escondió y consoló a mi hija. Se preparó a sí misma y a los niños a su cargo para morir como víctimas del odio”, dijo.

Alkhader se declaró culpable en febrero de obstruir el libre ejercicio de la religión mediante amenazas, de portar un arma de fuego en ese contexto y de conspirar para comprarla ilegalmente. Pidió perdón al tribunal.

“Sé que no estaba en mi sano juicio”, afirmó.

La jueza Anne Nardacci, indicó la AP, desestimó la petición de una pena más baja solicitada por la defensa, que argumentó problemas de salud mental, y respaldó la solicitud de la Fiscalía de imponer una década de prisión por el trauma causado a la comunidad.

Alkhader nació en una comunidad de refugiados palestinos cerca de Bagdad y llegó a Estados Unidos como refugiado en 2012. Dos años después obtuvo la ciudadanía y residía en Schenectady al momento del hecho.

Otro hombre, implicado en la compra ilegal de la escopeta, ya fue condenado a 14 meses de cárcel.

