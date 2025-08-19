Rescatan a 27 víctimas, entre ellos 10 niños de traficantes de personas en Nebraska

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desmanteló una red masiva de tráfico de personas, “violenta y criminal”, la cual estaba dirigida por inmigrantes indocumentados en Nebraska. Esta red operaba desde moteles y salones de belleza en Omaha, informó el Departamento de Seguridad Nacional.

El pasado 12 de agosto, ICE rescató a 27 víctimas, entre ellas 10 niños menores de 12 años, que se encontraban en condiciones de explotación. Las víctimas estaban en habitaciones infestadas de cucarachas, sin servicios básicos de saneamiento ni seguridad.

Niños y mujeres víctimas de trata sexual

En el lugar había niños y adultos, quienes eran víctimas de trata sexual. El motel también era utilizado como centro de operaciones de narcotráfico, indicaron las autoridades.

“Nuestras valientes fuerzas del orden de ICE rescataron a estos niños y mujeres que estaban siendo explotados y traficados sexualmente”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin, en un comunicado.

“El presidente Trump y la secretaria Noem no permitirán que niños y mujeres sean víctimas de estas atroces redes de trata de personas. Nuestro mensaje a los traficantes de personas es claro, desmantelaremos sus redes y serán procesados con todo el rigor de la ley. Es una promesa”, puntualizó.

American Heroes: ICE rescued 27 human trafficking victims—including 10 children—from a sex trafficking nightmare.



These victims were crammed into cockroach infested rooms and trapped in squalor, subject to horrific exploitation.



God bless our @ICEgov law enforcement, who are… pic.twitter.com/vkDdfh2mlW — Homeland Security (@DHSgov) August 18, 2025

Cinco indocumentados acusados

DHS subrayó que cinco inmigrantes indocumentados al parecer todos procedentes de la India fueron acusados de diversas infracciones federales relacionadas con su presunta conspiración para participar en tráfico laboral, tráfico sexual y albergar a otros inmigrantes indocumentados en varios moteles del área metropolitana de Omaha y en el centro de Nebraska.

“ICE ha emitido órdenes de detención migratoria contra los cinco inmigrantes indocumentados que ya fueron arrestados para garantizar que no sean liberados entre la comunidad, luego de finalizar sus cargos penales federales”, destacaron las autoridades.

Entre los arrestados se encuentran:

Kentakumar Chaudhari, alias Ken Chaudhari, de 36 años, de Elkhorn, NE.

Rashmi Ajit Samani, alias Falguni Samani, de 42 años, de Elkhorn, NE.

Amit Prahladbhai Chaudhari, alias Amit, de 32 años, de Omaha.

Amit Babubhai Chaudhari, alias Matt, de 33 años, de Omaha.

Maheshkumar Chaudhari, alias Mahesh, de 38 años, de Norfolk, NE.

Durante este operativo, ICE detuvo a otros 14 inmigrantes indocumentados que convivían con las víctimas de trata. Entre los detenidos se encontraban tres personas de origen hispano con antecedentes:

Guillermo Infante Arévalo de México con antecedentes de poner en peligro a menores, posesión de drogas y armas de fuego y reingreso ilegal.

Eudis Enrique Cuellar-Martínez de Venezuela con cargos pendientes por posesión de drogas.

Pablo Martínez Cañas de El Salvador con múltiples deportaciones previas y un cargo de entrada ilegal.

Todos los detenidos permanecerán bajo custodia en espera de los procedimientos judiciales y su deportación.

Uno de los acusados está imputado de conspiración para estafar al gobierno federal al instigar un esquema criminal diseñado para obtener visas U de manera fraudulenta.

Además de rescatar a las víctimas, arrestar a los involucrados, también confiscaron drogas y más de $565,000 en efectivo.

Sigue leyendo: