Detención de ICE a estudiante de 7 años de escuela de Queens y su familia genera indignación entre funcionarios locales

Las autoridades de Nueva York manifestaron indignación y angustia por el arresto por parte de ICE de una menor de 7 años de Queens y dos de sus familiares en una corte de inmigración la semana pasada.

Una alumna de 7 años de la Escuela Pública de Queens, su madre y su hermano de 19 años fueron detenidos por ICE mientras acudían a una audiencia judicial legalmente obligatoria en 26 Federal Plaza, es el primer caso conocido de un niño arrestado de esa manera en Manhattan, noticia que fue confirmada por primera ver por THE CITY.

La menor y su madre fueron llevadas a un centro de detención en Texas, mientras que el hijo adolescente está tras las rejas en Nueva Jersey, de acuerdo con el informe del medio. Los informes dicen que los tres familiares provienen de Ecuador e ingresaron juntos a Estados Unidos en 2022.

La canciller escolar, Melissa Avilés-Ramos, ratificó que la niña, quien asiste a la escuela pública 89Q, la Escuela de Soñadores José Peralta en Elmhurst, estaba bajo la custodia del ICE. Avilés dio a conocer su consternación por la situación e intento tranquilizar a los padres preocupados.

“Me duele mucho compartir que otro de nuestros estudiantes fue detenido por ICE mientras asistía a su audiencia de inmigración. Nuestro equipo del Proyecto Brazos Abiertos apoya a la familia del estudiante, trabajando estrechamente para conectarlos con apoyo legal y otros servicios esenciales”, escribió Aviles-Ramos en una publicación en redes sociales, informó AM NY.

“A todas nuestras familias: sepan que nuestras escuelas son lugares seguros y acogedores, y mantenemos nuestro compromiso de apoyar a cada estudiante. Los animamos a que sigan enviando a sus hijos a la escuela este otoño, donde serán cuidados y valorados”.

Por su parte, los funcionarios electos que representan el área donde vive la familia aseguran que están escandalizados por la detención y la escalada de ICE en Nueva York.

“Estoy horrorizado por los informes sobre la detención de una familia en mi distrito, incluyendo a un niño. Mi oficina está luchando junto con los electos federales y las agencias locales para lograr su reunificación”, escribió el concejal Shekar Krishnan en X.

“Este es el primer arresto conocido por parte del ICE de un menor de 18 años en la ciudad de Nueva York. La separación familiar debe terminar”.

La representante estadounidense Grace Meng, añadió lo siguiente: “Mi equipo ha estado en contacto con personas cercanas a la familia y estamos buscando más detalles”.

En una rueda de prensa en julio, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el zar de la frontera, Tom Homan, rechazaron las críticas al ICE, argumentando que simplemente están persiguiendo a delincuentes. No obstante, ese alegato no tiene fundamento con una niña detenida, dijo Letitia James, fiscal general de Nueva York.

“Esta administración está destrozando familias. Es cruel, inhumano e injusto”, escribió James en X.

El pasado jueves, los inmigrantes arrestados en el décimo piso de 26 Federal Plaza fueron evacuados después de que cinco cartas que contenían polvo blanco fueran enviadas a las oficinas del ICE en el noveno piso.

