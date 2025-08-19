Nebraska ofrece espacio en centro de detención para albergar indocumentados

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció una nueva colaboración con el estado de Nebraska para ocupar una parte del centro Cornhusker Clink para albergar a inmigrantes indocumentados que sean arrestado por ICE. DHS informó que en el lugar estarán disponibles hasta 280 camas.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) se ha asociado con el Departamento de Servicios Correccionales de Nebraska, y estas camas estarán disponibles en el Campamento de Ética Laboral en McCook, Nebraska. El centro, conocido como “Cornhusker Clink”, albergará a inmigrantes indocumentados arrestados por el ICE”, dijo DHS en un comunicado.

"Gracias para ayudar expulsar desfavorecidos"

La colaboración entre la agencia y Nebraska se llevó a cabo por la Ley One Big Beautiful, la cual tiene un presupuesto destinado para el programa y para asegurar los espacios que ICE utilizará para detener indocumentados. Hasta el momento son 80,000 nuevas camas disponibles.

“Gracias al gobernador Pillen por su colaboración para ayudar a expulsar a los más desfavorecidos de nuestro país. Si se encuentra en Estados Unidos sin documentos, podría encontrarse en el Cornhusker Clink de Nebraska. Evite ser arrestado y auto-deportese ahora con la aplicación CBP Home”, subrayó Kristi Noem.

Por su lado, el gobernador Jim Pillen declaró que Nebraska “refuerza su apoyo para las iniciativas de control migratorio del presidente Trump y la secretaria Noem”.

“Me complace que nuestras instalaciones y nuestro equipo en McCook puedan encargarse de ayudar a nuestros socios federales a proteger nuestra patria albergando a inmigrantes ilegales delincuentes que deambulan por las comunidades de nuestro país”, expuso Pillen.

Patrulla Estatal y Guardia Nacional ayudarán a ICE

Además, la Patrulla Estatal de Nebraska firmará un acuerdo que permitirá a sus oficiales estatales ayudar a los agentes de ICE a expulsar a los indocumentados.

El gobernador Pillen ordenó a la Guardia Nacional de Nebraska que son alrededor de 20 elementos, brindarán apoyo administrativo y logístico a los funcionarios de ICE que se encuentren en el estado para hacer cumplir las leyes de inmigración. Los soldados iniciarán entrenamiento esta semana.

“Me enorgullece que la Patrulla Estatal de Nebraska y la Guardia Nacional también colaboren en las labores de control migratorio del ICE”, destacó el gobernador republicano.

Puntualizó que Nebraska continuará cumpliendo con las leyes migratorias para asegurar la frontera sur.

