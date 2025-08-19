Resultado Lotería LEIDSA hoy: revisa los números ganadores del martes, 19 de agosto de 2025

La lotería LEIDSA es una de las más jugadas en República Dominicana, con sorteos diarios que ofrecen a los participantes la posibilidad de ganar premios millonarios. Si quieres participar en esta lotería o simplemente deseas estar al tanto de los últimos resultados, continúa para recibir más información.

Revisa a continuación la combinación ganadora de hoy martes, 19 de agosto de 2025 de la lotería más famosa de República Dominicana. LEIDSA otorga premios por más de 500 millones de pesos (9 millones de dólares). De cara al próximo sorteo, el pozo total de premios es de 0 millones, de los cuales 15 son de Lotto, 100 fijos de Más y 200 fijos de Supermás.

Si quieres conocer los números ganadores de la lotería LEIDSA, estás en el lugar correcto. Ahora mismo, te traemos los últimos resultados de cada sorteo:

QUINIELA PALÉ ELECTRÓNICO | Números ganadores del martes 19 de agosto

Los números ganadores son: 93 78 77

SÚPER KINO TV | Números ganadores del martes 19 de agosto

Los números ganadores son: 40 43 32 59 26 27 04 39 71 11 09 21 19 05 47 07 22 70 06 64

LOTTO POOL | Números ganadores del martes 19 de agosto

Los números ganadores son: 04 07 08 14 21

PEGA TRES MÁS | Números ganadores del martes 19 de agosto

Los números ganadores son: 26 19 30

LEIDSA: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta el boleto y cuánto dinero se puede ganar?

Para poder participar en LEIDSA, has de comprar un boleto en uno de los lugares de venta autorizados. Tu boleto tiene una serie de números que debes escoger antes del sorteo. El costo del boleto de LEIDSA es de RD$30.00 (0.50 centavos de dólar) y en él podrás hacer la cantidad de jugadas que prefieras.

Tras la selección de tus números, deposita el boleto al agente de ventas, quien te entregará un recibo que debes guardar con cuidado. Al fin y al cabo, si ganas el premio, deberás presentar este recibo para reclamar tu dinero.

Para tener premio hay que acertar seis (6) números de treinta y ocho (38) bolos que forman parte del sorteo para hacerte con el acumulado acumulado del día. Los acertantes de cinco, cuatro y tres números también se llevan premios en efectivo.

¿A qué hora inician los sorteos de LEIDSA?

Los sorteos de LEIDSA tienen lugar todos los días en distintos momentos del día. El sorteo de Quiniela Palé Electrónico inicia a las 2:55 PM (hora del este), mientras que el sorteo de Súper Kino TV es a las 9:00 PM (hora del este). Los sorteos de Loto Pool y Pega Tres Más también se llevan a cabo diariamente en diferentes horarios que te mostramos a continuación.

SÚPER MÁS: ¿Cómo jugar?

Súper Más es uno de los sorteos más populares de LEIDSA, pues da a los jugadores la oportunidad de lograr grandes premios. Para jugar Súper Más, se eligen seis números del 1 al 35 en tu boleto. Si los adivinas todos, ganarás el premio mayor.

También puedes llevarte premios secundarios si adivinas cinco, cuatro o tres números. Además, ten en cuenta que existe un número adicional, conocido como el “número dorado”, que puede aumentar tu premio en caso de coincidir con uno de los números que has seleccionado.

LOTO POOL | ¿Cómo se juega y qué días se sortea?

El sorteo de LOTO POOL se celebra diariamente a las 20:55 horas de lunes a viernes y los sábados a las 17:55 horas.

LOTO POOL es otro juego de y para jugar debes elegir seis números del 1 al 36 y un número adicional del 1 al 8. Si aciertas los seis números principales y el número adicional, ganarás el gran premio.

También existen más premios disponibles para aquellos que adivinen algunos de los números principales, así como el número adicional. Así que, ¡tranquilo que tus posibilidades no acaban aquí!

El Loto Pool consiste en adivinar cinco números de los 31 que componen el sorteo. Si aciertas todas las cifras, el premio es de un millón de pesos (18 mil dólares). Para aquellas personas que hayan acertado cuatro números ganadores se llevarán 1,000 pesos (18 dólares) y los que aciertan tres números conseguirán 50 pesos (alrededor de un dólar).

SÚPER KINO TV: ¿Cuál es el precio y qué días hay sorteos?

El precio de cada jugada es de RD$25.00. Por su lado, el sorteo de Súper Kino TV se realiza cada día a las 20:55 horas locales.

SÚPER PALÉ: ¿Cómo jugar, cuánto cuesta y qué premios ofrece?

Finalmente, Súper Palé es un sorteo novedoso que consiste en conseguir el primer premio del Sorteo de Quiniela y Palé Electrónico y el primer premio del Sorteo de la Lotería Nacional. La apuesta mínima que se realiza es de RD$1 y el premio máximo es de RD$3,000 (54 dólares) por peso apostado.

Si quieres estar informado sobre los números y toda la información de la lotería, visita https://eldiariony.com/categoria/loteria