Nueva York: Wegmans retira varios quesos Camembert por riesgo de listeria

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) anunció el retiro de cuatro tipos de queso Wegmans Camembert de maduración suave y mediana, y varios productos que lo contienen, distribuidos en 10 estados del país, debido a su potencial contaminación con Listeria monocytogenes.

Se trata de un retiro voluntario de la empresa Wegmans Food Markets vendidos entre el 1 de julio y el 12 de agosto de 2025, en el departamento de quesos de todas las tiendas Wegmans ubicadas en Connecticut, Delaware, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Carolina del Norte, Pensilvania, Virginia y Washington, DC.

¿Cómo identificar los quesos retirados del mercado?

Wegmans tomó acciones luego que la empresa que suministro el producto Estancia Holdings de Cumming, Georgia, inició el retiro tras recibir una notificación de su proveedor francés que tres envíos que recibieron podrían estar contaminados con Listeria monocytogenes. A continuación la descripción de los productos:

Queso Camembert Suave de Wegmans: un queso suave de maduración media, presentado en un empaque de 8.8 onzas, con el código UPC: 77890-53515 y fechas de caducidad: 26/07/25, 12/08/25, 19/08/25.

Surtido de Quesos de Wegmans: una selección variada de quesos en un paquete de 1 libra, con el código UPC: 2-77100-00000-0.

Camembert a la Parrilla con Tapenade y Tomates Asados de Wegmans en presentación de 10 onzas combina queso Camembert con una mezcla de tapenade y tomates asados con el código UPC: 2-77297-00000-0.

Queso Brie con Manzana Acaramelada y Nueces Pecanas de Wegmans: un producto de queso Brie de 13 onzas, preparado con una cubierta de manzana acaramelada y nueces pecanas. Con el código UPC: 2-77645-00000-3.

¿Cuáles son los síntomas de Listeria?

La listeria es microorganismo que causa infecciones graves, y en ocasiones mortales, en niños pequeños, personas mayores o frágiles, y otras personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Los síntomas de esta infección van desde fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea. Advierte la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y muerte fetal en mujeres embarazadas.

