Dollar General retira el café instantáneo Clover Valley en 48 estados por riesgo de vidrio

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) informó el retiro de tres lotes de café instantáneo Clover Valley de venta las tiendas Dollar General Corporatión de 48 estados del país, en su presentación de ocho onzas por riesgo de presencia de vidrio.

El retiro se produce luego que un usuario reportó el problema a Dollar General. La empresa informó que el producto se vendió entre el 9 y el 21 de julio, en 48 estados de EE.UU:, incluidos Nueva Jersey y Nueva York.

¿ Dónde se vendió el producto?

El café instantáneo Clover Valley se vendió en su presentación de 8 onzas en los siguientes estados: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Luisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misuri, Misisipi, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nevada, Nueva York, Ohio, Oklahoma, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Washington, Wisconsin, Virginia Occidental y Wyoming.

¿Cómo identificar el producto?

La FDA publicó una imagen del café retirado del mercado. Crédito: FDA | Cortesía

El reporte de retiro divulgado por la FDA ofrece una descripción e información sobre el producto. Fue vendido como Paquete de café instantáneo Clover Valley de 8 onzas con el código: UPC: 876941004069, número de lotes L-5163 y L-5164 con fecha de consumir preferentemente antes del 13/12/2026. Mientras que el lote: L-5165 tiene fecha de consumo antes del 14/12/2026.

Se insta a los clientes que compraron el producto a verificar la información sobre el lote y la fecha de caducidad alrededor del cuello de la unidad.

¿Cuál es el riesgo de materiales extraños en alimentos?

Los procesos de fabricación y manejo de alimentos no están exentos de que los productos se contaminen con materiales extraños. En el caso de los fragmentos de vidrio, una persona que consume un alimento con este material puede causar lesiones al consumidor, incluyendo daño dental, laceración de boca y garganta, o perforación intestinal.

Aunque no se han presentado reportes de enfermedades ni lesiones por el consumo del café instantáneo. Se aconseja a evitar el consumo, desecharlo o regresarlo al lugar de la compra para un reintegro. Dollar General atenderá a los consumidores a través del correo electrónico customercare@dollargeneral.com o por teléfono al 1-888-309-9030 de 6 a. m. a 1 a. m.

