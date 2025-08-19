Trump descarta desplegar tropas estadounidenses en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha clarificado la postura de su país respecto a la seguridad de Ucrania, y descartó rotundamente el despliegue de fuerzas militares terrestres en el conflicto.

En una entrevista en el programa “Fox & Friends”, el mandatario ofreció al pueblo estadounidense “mi garantía de que no habrá tropas estadounidenses en el terreno defendiendo esa frontera” en Ucrania.

Al ser presionado sobre la naturaleza de la asistencia, Trump señaló que la prioridad es la prevención de más muertes: “Bueno, le aseguro”, respondió el presidente, “soy presidente y solo intento evitar que maten a la gente”.

Enfoque de apoyo en asistencia tecnológica y aérea

A pesar de que ha excluido el envío de personal militar, Trump dejó abierta la puerta a otro tipo de apoyo. Ha sugerido que Estados Unidos podría ofrecer protección y asistencia, con un enfoque particular en el poder aéreo.

“Estamos dispuestos a ayudarlos con cosas, especialmente, probablemente, si podemos hablar por aire, porque no hay nadie que tenga el tipo de cosas que tenemos nosotros”, apuntó.

Reunión Putin-Zelenski en la palestra

Paralelamente a la postura militar de Estados Unidos, la diplomacia se mueve a un ritmo acelerado. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha declarado que cualquier encuentro entre los presidentes Vladímir Putin y Volodímir Zelenski debe ser “preparado minuciosamente”.

Estas palabras se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que ha comenzado a “organizar” una reunión entre los dos mandatarios, tras un encuentro con Zelenski y otros líderes europeos en Washington.

Por su parte, el presidente ucraniano se mostró optimista, manifestando su esperanza de que la cumbre se realice “en las próximas dos semanas”. La propuesta estadounidense contempla un primer encuentro entre Putin y Zelenski, seguido de una reunión posterior con la participación del propio Trump.

En este contexto, Lavrov aseguró que el Kremlin “no rechaza ningún formato de trabajo, ni bilateral, ni trilateral”, lo que indica una apertura de Moscú al diálogo para la resolución del conflicto. Este desarrollo diplomático subraya la complejidad de la situación, donde la asistencia militar se entrelaza con las negociaciones de alto nivel.

Con información de ABC News/ EFE

