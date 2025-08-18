Trump ya comenzó gestiones para organizar un encuentro entre Putin y Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que inició gestiones para organizar una reunión entre los mandatarios de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, con el fin de avanzar hacia un posible acuerdo de paz.

Trump explicó en su red social Truth Social que, tras recibir en la Casa Blanca a Zelenski y a varios líderes europeos, sostuvo una llamada con Putin para explorar un encuentro entre los presidentes ruso y ucraniano en un lugar aún por definir.

Según adelantó, después de esa cita bilateral se celebraría una cumbre a tres bandas en la que él mismo participaría, reseñó Efe.

El mandatario republicano aseguró haber tenido “una muy buena reunión” en Washington con Zelenski, acompañado por dirigentes europeos como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

También participaron el presidente francés Emmanuel Macron; el presidente finlandés Alexander Stubb; los primeros ministros de Reino Unido e Italia Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán Friedrich Merz.

De acuerdo con Trump, el encuentro estuvo centrado en discutir garantías de seguridad para Ucrania con apoyo coordinado de Europa y Estados Unidos. Afirmó que todos los presentes coincidieron en la importancia de abrir caminos para una eventual paz.

Al inicio de la jornada, Trump volvió a mencionar la propuesta rusa de un “intercambio territorial”, planteada por Putin en su reunión de la semana pasada en Alaska. El plan implicaría que Kiev ceda regiones como Donetsk y Lugansk, algo que las autoridades ucranianas rechazan de plano al considerarlo inconstitucional.

Ninguno de los líderes europeos se pronunció públicamente sobre esta opción durante la cita en Washington, que, según adelantó The New York Times, se prolongó más de lo previsto y concluyó con una cena en la residencia presidencial.

