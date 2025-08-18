Trump afirma que Putin planea liberar a más de 1,000 prisioneros ucranianos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su homólogo ruso Vladímir Putin tiene la intención de liberar a más de 1,000 prisioneros ucranianos como señal de su disposición a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania.

“Creo que verán que el presidente Putin quiere algo diferente”, señaló Trump durante un encuentro en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y otros líderes europeos.

Añadió que la liberación podría ocurrir “muy pronto, casi de inmediato”, y calificó la medida como positiva.

El anuncio se produce en un contexto de tensiones diplomáticas.

A principios de agosto, Vladímir Medinski, jefe del grupo negociador ruso en Estambul, denunció que Ucrania había rechazado la devolución de 1,000 prisioneros.

Kiev, por su parte, acusó al Kremlin de usar el tema para presionar y exigió mayor transparencia sobre las condiciones de los detenidos.

El intercambio de prisioneros ha sido uno de los pocos mecanismos de diálogo entre Moscú y Kiev desde el inicio del conflicto.

Durante las rondas de negociaciones en Estambul, realizadas en mayo y julio, ambos países acordaron canjes de prisioneros, aunque surgieron dificultades para fijar nuevas fechas.

Recientemente, un día antes de la cumbre entre Trump y Putin en Alaska, se concretó un intercambio de 84 prisioneros, marcando un pequeño avance en este proceso diplomático.

