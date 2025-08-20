Capturan a presuntos atacantes de funcionarios de la Ciudad de México

Clara Brugada, alcaldesa de la Ciudad de México ofreció una conferencia para informar sobre la captura de 13 personas durante un operativo en conjunto con el Gobierno federal, entre ellos tres sospechosos relacionados directamente con el homicidio de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz, el pasado 20 de mayo.

Ximena Guzmán, de 42 años, secretaria personal de la alcaldesa Clara Brugada y José Muñoz, de 40, quien era asesor de su gobierno, perdieron la vida, luego de que un hombre que viajaba en una motocicleta se acercó al vehículo que conducían y abrió fuego contra ellos.

“Otras personas relacionadas con la preparación”

“Durante la madrugada de este día (20/8/2025) en coordinación con el Gobierno de México, se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros, Ximena Guzmán y José Muñoz”, expresó Clara Brugada durante una breve conferencia.

“En dicho operativo se detuvieron a 13 personas, tres de ellas participaron directamente en el homicidio, y otras personas relacionadas con la preparación logística del accidente. Quiero destacar la colaboración entre el Gobierno de México y de la Ciudad de México”, añadió la alcaldesa.

Ximena Guzmán y José Muñoz fallecieron a tiros el 20 de mayo. Foto: Marco Ugarte | AP

El tiroteo ocurrió el 20 de mayo por la mañana en la Av. Tlalpan de la alcaldía Benito Juárez de la ciudad. Los funcionarios fueron declarados muertos en el lugar. El 21 de mayo, las autoridades mexicanas detuvieron a cuatro personas que presuntamente habían participado en el atentado.

“Continúen la investigación”

Tres meses después, tras una ardua investigación que contó con la colaboración de varias instituciones tanto del Gobierno federal como de la capital del país, identificaron a los posibles sospechosos que planearon el homicidio de los funcionarios.

“Le pido a las instituciones continúen con la investigación para el esclarecimiento total de los hechos, hasta las ultimas consecuencias. En memoria de Ximena y José, y con respeto a sus familias, amigos y compañeros, este gobierno no descansará hasta que la justicia se haga efectiva”, puntualizó Brugada.

Por su parte, el secretario de protección ciudadana de México, Omar García Harfuch, también compartió parte de los resultados de la investigación.

Durante esta madrugada, se realizó un importante operativo que permitió la detención de 13 personas relacionadas con el homicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz. Entre ellas, tres participaron directamente en este evento y otras más están vinculadas a los hechos.



“Seguimiento de cámaras”

“Se desplegaron equipos en conjunto para las investigaciones y el esclarecimiento de los lamentables hechos, que consistió en seguimiento de cámaras de seguridad, labores de gabinete y campo que permitió las rutas de escape y la identificación de las personas relacionadas con los hechos”, expresó García Harfuch a la prensa.

El secretario García comentó que después de la balacera, los responsables escaparon hacia una zona de la capital mexicana, para abordar una camioneta gris y seguir su camino hacia el Estado de México.

“Un total de once cateos y acciones operativas, durante meses de investigación y gracias a estrecha colaboración, fueron detenidas 13 personas relacionadas con los homicidios de los dos funcionarios y compañeros”, añadió.

Las autoridades indicaron que la investigación aún sigue en curso para lograr el arresto de todos los implicados. Este atentado ocurre cuando el país sufre una ola de inseguridad, a pesar de que la presidencia asegure que la violencia ha disminuido un 24,9% con relación al Gobierno anterior.

