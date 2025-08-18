Quiénes recibirán pago directo de $967 el 29 de agosto del Seguro Social

Millones de beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) recibirán un pago anticipado el próximo 29 de agosto. El monto puede alcanzar hasta $967 para individuos, en lo que será el depósito correspondiente a septiembre.

Razón del adelanto en la fecha

Normalmente, los pagos de SSI se entregan el primer día de cada mes.

Sin embargo, debido a que el 1 de septiembre coincide con un feriado en Estados Unidos, la Administración del Seguro Social (SSA) adelantará la entrega al último viernes hábil del mes anterior, es decir, el 29 de agosto.

Esta regla aplica cada vez que la fecha inicial cae en un día festivo o fin de semana.

Quiénes son elegibles y cuánto recibirán

Los pagos de SSI están destinados a personas con ingresos y recursos limitados que cumplen con ciertos requisitos: ser mayores de 65 años, ser ciegos o tener una discapacidad que califique.

Además, deben residir en uno de los 50 estados, Washington D.C. o las Islas Marianas del Norte, y no haber estado fuera del país por más de 30 días consecutivos.

El monto varía según la situación de cada solicitante:

-Individuos pueden recibir hasta $967.

-Parejas que presentan su solicitud conjunta pueden obtener hasta $1,450.

-Personas esenciales, que brindan cuidados a beneficiarios de SSI, pueden recibir hasta $484.

Cabe recordar que, en enero de este año, los pagos de SSI aumentaron un 2.5% para ajustarse a la inflación.

Otros detalles importantes

Para poder acceder al beneficio, los solicitantes deben ser ciudadanos estadounidenses o pertenecer a una de las categorías migratorias reconocidas por el Departamento de Seguridad Nacional.

Sigue leyendo:

– Cuándo dará el IRS los cheques de estímulo de $1,390 dólares

– Seguro Social: quiénes recibirán pago directo de hasta $5,108 el 20 de agosto

– Qué pasa con tus pagos del Seguro Social si tu pareja fallece