Daddy Yankee participará en Billboard Latin Music Week 2025

El cantante puertorriqueño Daddy Yankee, ahora conocido como DY, regresará a los escenarios luego de anunciar su retiro de la música en 2022. La estrella del reguetón se presentará en el Billboard Latin Music Week 2025, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en el Fillmore Miami Beach.

De acuerdo con un comunicado, DY participará en un panel sobre “El Poder de la Reinvención”, en el que el legendario artista reflexionará sobre “su carrera legendaria, la evolución de su arte y cómo prepara su próximo capítulo”.

Leila Cobo, directora de contenido de Billboard para Latin y Español, destacó el talento para la reinvención de DY. “Billboard Latin Music Week siempre ha sido el lugar donde se escribe la historia. En 2006, DY fue la estrella del Q&A en la Conferencia Billboard de Música Latina y el primer artista de reggaetón en aparecer en nuestra portada. Ahora, su regreso marca otro capítulo decisivo en nuestra historia. Su camino de reinvención no solo es inspirador, sino también profundamente relevante para la nueva generación de artistas y fanáticos por igual”, dijo la directora.

La participación de DY en este evento ocurre luego del lanzamiento de su más reciente canción “Sonríele”, que nació como una forma del artista de inspirar a sus fans y predicar la felicidad a pesar de las circunstancias.

“La vida no es perfecta, pero hay que sonreír a pesar de todo. Esta canción nació de lo que vivimos todos los días — es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que valore lo pequeño y que nunca deje que le quiten la alegría”.

Como cada año la Semana Billboard de la Música Latina 2025 reune a decenas de artistas en un evento que celebra lo mejor de la música a través de las experiencias de sus protagonistas.

Este año el cartel incluye a artistas como Anuel AA, Gloria y Emilio Estefan, Ozuna, Myke Towers, Laura Pausini, Carín León, Silvana Estrada, Pablo Alborán, Ela Taubert, Goyo, Kapo, Luis R. Conriquez, Netón Vega, Óscar Maydon, Xavi y muchos más aún por anunciarse.

