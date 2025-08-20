Shakira arrasa en América con la gira latina más taquillera de 2025

La cantante colombiana Shakira está rompiendo récord con su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ con la que ha recorrido Norteamérica y Latinoamérica, completando 51 conciertos con todas las entradas agotadas en su tour.

La artista ha vendido más de 2,5 millones de boletos y se consolida como el tour latino más grande de 2025. La gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ ocupa el segundo puesto en el ránking global de giras más taquilleras de 2025, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars, según informó EFE.

Todos los conciertos de Shakira en los últimos seis meses de gira agotaron su boletería. La artista vendió más de 700.000 entradas en 22 conciertos, todos con el cartel de ‘sold out’, incluidas varias noches consecutivas en Los Ángeles y Miami.

Solo en México la cantante superó el millón de boletos vendidos en las primeras fechas de su gira en ese país.

La cantante colombiana está a tres conciertos de batir el récord de su gira mundial anterior, ‘El Dorado World Tour’, con la que entre 2017 y 2018 recorrió Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica.

Shakira se ha presentado en 51 conciertos con entradas agotadas en su gira. Crédito: Paul R. Giunta | AP

Luego de seis meses de multitudinarios conciertos Shakira continuará con su gira regresando a Latinoamérica. La artista ofrecerá 30 conciertos más hasta diciembre, y Colombia volverá a recibirla con tres fechas: el 25 y 26 de octubre en el estadio Pascual Guerrero de Cali y el 1 de noviembre en el estadio Vive Claro de Bogotá.

Shakira ha cautivado a sus fans con impecables e impactantes conciertos en su gira con los que ha demostrado la superioridad de producción y puesta en escena. La barranquillera ha recorrido grandes éxitos de su carrera como Waka Waka, La Tortura, BZRP Sessions y por supuesto todas las canciones de su último álbum ‘Las Mujeres Ya no Lloran’.

Shakira continuará su recorrido por Latinoamérica con paradas en Hermosillo, Monterrey, CDMX, Guadalajara, Bogotá, Lima, Quito, Asunción, Montevideo y Buenos Aires, donde concluirá el tour el 9 de diciembre.

