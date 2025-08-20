Vicente Fernández Jr. y Mariana González esperan su primer hijo juntos

La dinastía Fernández vuelve a ser protagonista de una noticia llena de ilusión. Vicente Fernández Jr. y su esposa, Mariana González, anunciaron que esperan a su primer hijo juntos, una niña que nacerá en febrero de 2026.

La pareja reveló la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje y un video tipo collage mostrando las primeras imágenes del bebé mediante ultrasonido en 3D.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza.

Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, escribió la empresaria.

En una entrevista con el programa ‘Hoy Día’, de Telemundo, Fernández Jr. y González revelaron que aún no deciden si la pequeña se llamará Isabella o Vicenta.

Cabe mencionar que Vicente Fernández Jr. ya es padre de cuatro hijos, Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda, fruto de su matrimonio con Sissi Penichet. Mariana, por su parte, también tiene dos hijos de una relación anterior.

El cantante de 61 años y la llamada “Kim Kardashian mexicana”, de 41, comenzaron su relación en 2020, en medio de la mediática separación de Fernández Jr. de su exesposa Karina Ortegón. Tres años después, en noviembre de 2023, sellaron su amor con una boda que rindió tributo al “Charro de Huentitán”, Vicente Fernández, mediante un espectáculo de drones que dibujó en el cielo su silueta junto a la frase “Siempre Vivo”.

