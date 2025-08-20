Esposo de Maite Perroni desea lo mejor a su ex, Claudia Martín, embarazada

Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, sostuvo un encuentro en el aeropuerto con los reporteros, quienes aprovecharon para preguntarle si tenía algo que decirle a Claudia Martín por su embarazo, ya que está en la dulce espera con el actor Carlos Said. Recordemos que la pregunta surge dado que ellos estuvieron casados y en 2021 se separaron, y él hizo su vida con la cantante.

El productor de televisión mexicano no quiso ahondar mucho en detalles sobre la etapa que está por afrontar su ex Claudia Martín. Lo que sí es claro es que le desea que siga siendo una persona feliz al lado de la persona que está por llegar a sus vidas para formar un hogar. Tras rememorar la gran cantidad de escándalos que tuvo en el pasado por presuntamente serle infiel con Maite, prefirió mantenerse al margen.

“No tengo nada que aconsejarle, pero sí desearle toda la felicidad del mundo. No, es algo que el ser humano siempre va a estar en busca de la felicidad y es importante cada quien con su cada cual y que sea muy feliz siempre”, explicó.

El esposo de la integrante de la agrupación RBD mencionó que se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su vida al lado de su pequeña, aunque también detalló que las cosas en su relación sentimental se encuentran en orden: “Yo estoy disfrutando esa etapa de vida, de papá, de esposo con mi familia y soy el hombre más feliz del mundo, y así le deseo a ella, para ella y para todos“.

Tovar aprovechó para aclarar las dudas de la prensa sobre la posibilidad de incrementar los integrantes de su familia y respondió que no están cerrados a la posibilidad. Sin embargo, destacó que tanto él como Maite Perroni tienen carreras profesionales que los mantienen ocupados de manera recurrente, pero estarían dispuestos en caso de ocurrir.

“Si Dios nos da la bendición de ser papás nuevamente, nos va a dar mucho gusto, y si no, con Lía vamos a ser muy felices. Afortunadamente, tenemos una carrera muy demandante a la que amamos y de la que somos apasionados, y le dedicamos también mucho tiempo, pero es importante también estar presentes con nuestros hijos”, explicó.

Sigue leyendo:

· Maite Perroni habla de su presunta millonaria fortuna

· Maite Perroni afirma fractura con Anahí y Dulce María

· Maite Perroni envía significativo mensaje a Christopher Uckermann