Maite Perroni habla de su presunta millonaria fortuna

Maite Perroni hace poco acaparó los titulares del mundo del entretenimiento sobre el distanciamiento que existe entre ella, Anahí y Dulce María. Sin embargo, uno de los puntos en los que se quiso enfocar fue en una de las etapas más maravillosas que está atravesando, que es la maternidad con su hija Lía.

Además, la cantante también ha manifestado que le gustaría seguir ampliando su familia para este 2025, pero los reporteros esta vez le preguntaron por una presunta fortuna que ella tendría, ya que existe un portal que revela el supuesto patrimonio de los artistas más reconocidos a nivel mundial y, en su caso, se mencionó que manejaría una cifra de $6 millones de dólares, a lo que ella les contestó: “No me avisaron antes, oigan. Me hubieran dicho”.

“No sé quién la cuantificó ni cómo, porque hasta donde yo sé eso es confidencial, entonces no hay manera de que la gente sepa cuáles son las condiciones ni contractuales ni de vida ni mucho menos de otro ser humano”, agregó ante las interrogantes de los periodistas.

La destacada actriz no dudó en hacer un llamado a los medios de comunicación para que no se hagan eco de información que no tiene fundamento alguno: “Es importante mantener la cordura y no hacer ese tipo de confirmaciones. La verdad no sé ni qué se publicó ni estoy enterada, pero hay tantas cosas que se dicen y no hay que poner atención”.

Perroni nuevamente no pudo escapar de las preguntas acerca de la banda, ya que hace poco también se habló de un documental que por el momento no tiene fecha de estreno: “Nosotros seríamos felices de poder compartir dos proyectos que de verdad están increíbles, son hermosos. Nosotros también quisiéramos que esto suceda. Depende de muchas circunstancias, ojalá que se dé y podamos disfrutarlo todo”.

La mexicana suele ser muy cautelosa con todo lo que responde de la agrupación, pero es innegable que, luego del desfalco que hubo durante la gira, los integrantes tomaron caminos distintos, ya que tienen posturas diferentes sobre lo ocurrido: “RBD es RBD, no hay mucho que decir. Hay mucha historia, muchos años”.

