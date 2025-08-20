Exempleado de Miami Heat se declaró culpable de robar al menos 400 camisetas usadas

Un exagente de seguridad de los Miami Heat, identificado como Marcos Tomás Pérez, se declaró culpable este martes por el robo y la venta ilegal de cientos de camisetas usadas en partidos y otros artículos de colección destinados al futuro museo de la franquicia de la NBA.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida informó que Pérez, de 62 años, sustrajo y revendió los objetos durante un periodo de tres años, obteniendo alrededor de dos millones de dólares.

“Pérez, de 62 años, robó cientos de camisetas usadas en partidos y otros objetos valiosos de recuerdo pertenecientes a los Miami Heat y los vendió a intermediarios en línea”, señaló el comunicado. “Los artículos, que incluían camisetas raras, valían millones de dólares”, agregó la Fiscalía estadounidense.

Pérez trabajó como agente de seguridad de los Heat entre 2016 y 2021, y luego continuó vinculado como responsable de seguridad de la NBA en los juegos disputados en Miami. En ese tiempo, tuvo acceso a la sala donde se almacenaban las camisetas y otros recuerdos reservados para el museo del equipo.

De acuerdo con la investigación, el extrabajador vendió más de 100 artículos robados a través de intermediarios en línea y los envió a otros estados.

Entre los objetos sustraídos destaca una camiseta usada por LeBron James durante las Finales de la NBA, la cual Pérez vendió en $100.000 dólares. Sin embargo, esa misma pieza alcanzó los $3,7 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s.

Las autoridades lograron recuperar cerca de 300 camisetas y recuerdos en la residencia de Pérez el pasado 3 de abril, luego de que la franquicia denunciara la desaparición de los artículos.

