¡Increíble! Auto se estrella en restaurante de Houston y hiere a dos influencers gastronómicos (Video)

El día parecía rutinario para dos creadores de contenido gastronómico, pero casi se convierte en tragedia. Nina Santiago, conocida como NinaUnrated, y Patrick Blackwood visitaban uno de sus restaurantes favoritos en Houston, Texas, cuando un automóvil irrumpió a toda velocidad en el local y los golpeó de lleno.

Los influencers se encontraban en CuVee’s Culinary Creations grabando una degustación de sliders de salmón, ostras presidenciales y langosta. Sentados junto a la ventana, jamás imaginaron que un SUV atravesaría el cristal a unas 35-40 mph, impactando contra su mesa.

El impactante suceso quedó registrado en video y más tarde circuló en redes sociales, dejando ver cómo los comensales fueron lanzados por el golpe entre fragmentos de vidrio.

A pesar de la gravedad del hecho, ambos lograron alejarse con heridas visibles, aunque necesitaron atención médica inmediata.

🚨🇺🇸 SUV SLAMS INTO FOOD REVIEWERS AS THEY BITE INTO SLIDERS



Chaos erupted at CuVee’s Culinary Creations in Houston when an SUV crashed through a glass wall, smashing into food reviewers mid-bite.



Czech Bowl champ Patrick Blackwood and Instagram’s Nina Unrated were eating… pic.twitter.com/qqCp5bSqJ4 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 18, 2025

“Lo más aterrador” que les ha tocado vivir

Tras el accidente, ambos fueron trasladados de urgencia a un hospital local. Desde la camilla, Patrick Blackwood expresó su alivio por haber sobrevivido.

“Me siento bendecido, gracias Señor. Gracias universo. Estoy agradecido por todo”, declaró al Daily Mail. Calificó la experiencia como “lo más aterrador” que le ha tocado vivir.

Por su parte, Nina permaneció más tiempo bajo observación y describió cómo se sentía: “Mi cuerpo está tenso, me duele un poco la cabeza y la mandíbula. Solo me alegra estar viva”.

Hasta el momento, la causa del accidente sigue siendo investigada. De acuerdo con reportes citados por el Daily Mail, la policía de Tyler y los equipos de emergencia de UT Health EMS acudieron de inmediato.

El restaurante sufrió graves daños materiales tras la irrupción del vehículo.

Nina Santiago y Patrick Blackwood son reconocidos por sus reseñas gastronómicas en YouTube e Instagram, donde comparten degustaciones y experiencias en restaurantes.